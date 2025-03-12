Трансгендерная дочь Илона Маска объяснила, почему ее зачали с помощью ЭКО

Вивиан возмущена тем, что ее отец и мать решили "купить" пол детям, тем самым испортив ей жизнь.

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20-летняя Вивиан Джена Уиллсон, трансгендерная дочь Илона Маска, старшего советника президента США и техномагната, заявила, что ее пол был определен еще до рождения, и за это ее родители заплатили перед тем, как сделать ЭКО. Об этом она рассказала в своем посте в Threads.

Вивиан – одна из шести детей основателя Tesla от его первой жены Джастин Уилсон. У пары родился первенец по имени Невада, который умер от синдрома внезапной детской смерти в 10 недель, после чего они решили использовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), чтобы продолжить свой род.

В 2004 году у них появились близнецы Гриффин и Ксавье, но последний является трансгендером и теперь носит имя Вивиан. У них также есть тройняшки по имени Кай, Саксон и Дамиан, которые родились в 2006 году.

В посте Вивиан раскритиковала решение своих родителей завести детей с помощью ЭКО, "заказав" их пол.

"Мой назначенный при рождении пол был товаром, который покупался и оплачивался. Поэтому, когда я была женственной в детстве, а затем оказалась трансгендерной, я шла против проданного продукта. Это ожидание мужественности, против которого мне пришлось восставать всю свою жизнь, было денежной сделкой. Денежной сделкой. ДЕНЕЖНОЙ СДЕЛКОЙ", – написала она.

Девушка еще больше возмутилась процедурой в последующем посте, написав: "Какого черта это вообще законно".

Фото: Скриншот

ЭКО с выбором пола – спорная медицинская практика, которая незаконна везде, кроме США и Мексики, и эта процедура может стоить тысячи долларов.

Хотя не подтверждено, выбрал ли Маск ЭКО с выбором пола, у него всего 13 детей от четырех женщин – Уилсон, Клэр Элиз Буше, она же Граймс, Шивон Зилис и Эшли Сент-Клер. Некоторые из них были зачаты с помощью ЭКО. Недавно появилась информация о 14-м ребенке миллиардера.

Один из самых известных детей Маска– сын X Æ A-XII – был зачат с помощью ЭКО, а их дочь родилась с помощью суррогатного материнства.

После того как Ксавье стал Вивиан, Илон Маск отдалился от своего ребенка, заявив в интервью 2024 года, что он против гендерной идеологии, и утверждал, что врачи обманом заставили его подписать документы на выдачу его сыну "блокаторов полового созревания".

"По сути, я потерял сына. Мой сын мертв, убит вирусом пробужденного разума. Поэтому я поклялся уничтожить вирус пробужденного разума после этого", – сказал он Джордану Питерсону.

Ранее Фокус писал, что Вивиан раскритиковала своего деда, а отца назвала серийным прелюбодеем.