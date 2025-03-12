Трансгендерна дочка Ілона Маска пояснила, чому її зачали за допомогою ЕКЗ

Вівіан обурена тим, що її батько і мати вирішили "купити" стать дітям, тим самим зіпсувавши їй життя.

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20-річна Вівіан Джена Віллсон, трансґендерна дочка Ілона Маска, старшого радника президента США і техномагната, заявила, що її стать було визначено ще до народження, і за це її батьки заплатили перед тим, як зробити ЕКЗ. Про це вона розповіла у своєму пості в Threads.

Вівіан – одна з шести дітей засновника Tesla від його першої дружини Джастін Вілсон. У пари народився первісток на ім'я Невада, який помер від синдрому раптової дитячої смерті в 10 тижнів, після чого вони вирішили використовувати екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), щоб продовжити свій рід.

У 2004 році у них з'явилися близнюки Гріффін і Ксав'є, але останній є трансгендером і тепер носить ім'я Вівіан. У них також є трійнята на ім'я Кай, Саксон і Даміан, які народилися 2006 року.

У пості Вівіан розкритикувала рішення своїх батьків завести дітей за допомогою ЕКЗ, "замовивши" їхню стать.

"Моя призначена при народженні стать була товаром, який купували й оплачували. Тому, коли я була жіночною в дитинстві, а потім виявилася трансгендерною, я йшла проти проданого продукту. Це очікування мужності, проти якого мені довелося повставати все своє життя, було грошовою угодою. Грошовою угодою. ГРОШОВОЮ УГОДОЮ", – написала вона.

Дівчина ще більше обурилася процедурою в наступному пості, написавши: "Якого біса це взагалі законно".

Фото: Скриншот

ЕКЗ з вибором статі – спірна медична практика, яка є незаконною скрізь, крім США і Мексики, і ця процедура може коштувати тисячі доларів.

Хоча не підтверджено, чи вибрав Маск ЕКЗ з вибором статі, у нього загалом 13 дітей від чотирьох жінок – Вілсон, Клер Еліз Буше, вона ж Граймс, Шивон Зіліс і Ешлі Сент-Клер. Деякі з них були зачаті за допомогою ЕКЗ. Нещодавно з'явилася інформація про 14-ту дитину мільярдера.

Одного з найвідоміших дітей Маска – сина X Æ A-XII – було зачато за допомогою ЕКЗ, а їхня донька народилася за допомогою сурогатного материнства.

Після того як Ксав'є став Вівіан, Ілон Маск віддалився від своєї дитини, заявивши в інтерв'ю 2024 року, що він проти гендерної ідеології, і стверджував, що лікарі обманом змусили його підписати документи на видачу його синові "блокаторів статевого дозрівання".

"По суті, я втратив сина. Мій син мертвий, убитий вірусом пробудженого розуму. Тому я поклявся знищити вірус пробудженого розуму після цього", – сказав він Джордану Пітерсону.

Раніше Фокус писав, що Вівіан розкритикувала свого діда, а батька назвала серійним перелюбником.