"У мене їх четверо": трансгендерна донька Ілона Маска зробила несподівану заяву

За словами Вівіан, вона не вважає братами і сестрами дітей батька від інших жінок і більшість із них навіть ніколи не бачила.

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20-річна Вівіан Дженна Вілсон, трансгендерна дочка техномагната Ілона Маска, зізналася, що не знає, скільки в неї братів і сестер насправді. Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Teen Vogue. Слова дівчини прозвучали після того, як ЗМІ повідомили, що мільярдер став батьком у 14-й раз, а дітей йому народили чотири різні жінки.

За словами Вілсон, вона не вважає всіх дітей свого батька своїми братами і сестрами, а визнає тільки тих, хто народився в шлюбі Ілона з його першою дружиною Джастін, матір'ю Вівіан.

"Ну, у мене їх четверо. Я старша за всіх. Але коли ми сварилися, це було не зовсім словами. Було багато… У мене четверо братів. На цьому ми зупинимося, люба", — відповідає дівчина, коли її запитують про братів, маючи на увазі чотирьох дітей Маска від Джастін Вілсон.

Коли в неї поцікавилися, чи в хороших стосунках зі своїми братами і сестрами, Вілсон відверто відповіла: "Це питання".

Фото: Teen Vogue

"Я скажу, що насправді не знаю, скільки в мене братів і сестер, якщо рахувати єдинокровних. Це просто кумедний факт. Це справді добре для двох правд і однієї брехні. Я дізналася про Шивон Зіліс у той самий час, що й усі інші. До цього я й гадки не мала, хто вона", — каже вона, маючи на увазі трьох дітей Маска і Зіліс.

Про те, що канадська співачка Ґраймс народила Маску другу дитину, Вівіан дізналася після повідомлення на Reddit:

"Якийсь час ми з Ґраймс не особливо спілкувалися, тому що я не спілкувалася ні з ким із сім'ї, і це, як і раніше, так".

Вілсон каже, що не стежить за цією стороною своєї сім'ї, як і її мати Джастін.

"Вона розлучена, дівчино. Так що так. Мені насправді начхати, що вони роблять. Це не моя проблема, ясно? Я бачила X один раз, коли він був зовсім маленьким", — підкреслила Вілсон, маючи на увазі чотирирічного брата X Æ A-Xii (Екс Еш Ей-Твелв), наймедійнішого з усіх дітей старшого радника Дональда Трампа.

Маск уперше став батьком 2002 року, коли його колишня дружина Джастін народила сина Неваду Александра, який помер уві сні у віці 10 тижнів від синдрому раптової дитячої смерті. Потім у них народилися ще п'ятеро дітей: близнюки Вівіан і Гріффін (20 років) і трійнята Кай, Саксон і Даміан, яким зараз 19 років. Вілсон розповідала, що її батьки скористалися ЕКЗ із заздалегідь визначеною статтю, щоб народилися хлопчики.

У 2020 році, через два роки після того, як Маск почав зустрічатися з Ґраймс, вони оголосили про народження сина, що у них народилася перша дитина, X Æ A-Xi. У колишньої пари є ще двоє дітей: дівчинка, Екса Дарк Сідерель, і хлопчик, Техно Механікус. Ці діти народилися від сурогатної матері вже після того, як пара розлучилася. Зараз співачка судиться з мільярдером за опіку над синами і дочкою.

За кілька тижнів до народження другої дитини Ґраймс, генеральний директор технологічної компанії також таємно став батьком близнюків, Страйдера та Азура, від Шивон Зіліс, директорки зі спеціальних проєктів компанії Neuralink, яка належить Ілону. У лютому 2024 року у пари народилася дочка Аркадія. З усіма трьома дітьми та їхньою матір'ю Маск нещодавно з'явився в Білому домі.

У лютому 2025 року письменниця Ешлі Сент-Клер розповіла, що у них із Маском народилася дитина.

14-го малюка, сина Селдона Лікурга Ілону народила все та ж Шивон Зіліс.

Раніше Фокус писав, що Вівіан назвала батька серійним перелюбником.