"Моя це дитина чи ні": Ілон Маск розкрив суму, яку платить за 13-го спадкоємця (фото)

Американський бізнесмен та очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск заявив, що платить матері своєї 13-ої дитини, яку назвали ініціалами "R.S.C.", 500 тисяч доларів на рік.

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Про це мільярдер написав у соцмережі Х.

Маск та письменниця Ешлі Сент-Клер готуються до судового протистояння через опіку над дитиною, а наразі публічно сваряться в мережі.

Зокрема, мільярдер заявив, що сумнівається у своєму батьківстві. Втім, озвучив суму аліментів, які платить на утримання дитини.

"Я не знаю, моя це дитина чи ні, але я не проти це дізнатися. Для цього не потрібен судовий ордер. Попри те, що я не знаю точно, я заплатив Ешлі $2,5 мільйони та плачу їй $500 тисяч на рік", — написав Ілон Маск.

Тим часом письменниця йому відповіла.

"Ілоне, ми просили тебе підтвердити батьківство шляхом проведення тесту ще до навіть того, як наша дитина (якій ти дав ім'я) народилася. Ти відмовився", — написала Ешлі.

Ілон Маск з дитиною від Ешлі Сент-Клерк Фото: Соцмережi

"І ти не платиш гроші "мені", ти надсилав фінансову підтримку своїй дитині, вирішивши, що це потрібно… поки не відібрав більшу частину її, щоби утримувати контроль та покарати мене за "непослух". Але насправді ти караєш лише свого сина", — додала вона.

Ба більше, Сент-Клер назвала іронічним те, що мільярдер намагається "заткнути" її через суд, тоді як сам використовує власну соцмережу Х, аби поширювати принизливі меседжі про неї та дитину.

"Америці потрібно, щоби ти подорослішав, ти, вередливий інфантиле", — підсумувала мама сина Ілона Маска.

13-та дитина Ілона Маска

Засновник SpaceX офіційно не визнав сина, який народився восени 2024, своїм, і 21 лютого 2025 Ешлі Сент-Клер подала позов про встановлення батьківства та опіку до суду Нью-Йорка, заявивши, що Маск наказав їй тримати дитину в таємниці, а потім втік від неї та їхнього спадкоємця в розпал переговорів про аліменти, змусивши її вийти на публіку і звернутися до суду.

Після того, як справа стала публічною, бізнесмен "помстився", скоротивши її виплати вдвічі "в односторонньому порядку".

Згодом Ешлі говорила, що Ілон хоче забрати в неї дитину.

Нагадаємо, Ешлі Сент-Клерк заявила, що їй довелося продати свій автомобіль Tesla після того, як мільярдер урізав її аліменти вдвічі.

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