Періс Гілтон розповіла про материнство й про те, як її син з'явився на світ

Світська левиця з'явилася на обкладинці журналу Harper's Вazaar і розповіла в інтерв'ю про свого сина. І натякнула, що хоче завести ще дітей.

Related video

Періс Гілтон зізналася, що народження своєї дитини тримала в таємниці від усіх, навіть матері. Про це та про материнство вона розповіла в новому інтерв'ю Harper's Вazaar.

В інтерв'ю Періс Гілтон зізналася, що ніхто з її сім'ї не знав про те, що незабаром у неї з'явиться дитина, до появи дитини на світ. Вона вирішила уникнути публічності саме тому, що в юності все в її житті було напоказ. Цей момент вона вирішила зберегти лише для себе та свого чоловіка Картера Реума. Про це вона розповіла Harper's Вazaar.

У день народження сина Періс Гілтон одягла чорну перуку, толстовку з каптуром і лягла в лікарню під іншим ім'ям. На той момент існування її дитини було секретом для решти світу. Про нього знали лише Гілтон, її чоловік Картер Реум і їхня сурогатна мати. Навіть їхні найближчі родичі не дізналися б про це, доки вона не оголосила новину в Instagram.

[ + – ] Фото Періс із сином

"Усе моє життя було таким публічним. У мене ніколи не було нічого для себе. Ми вирішили, що хочемо, щоб увесь цей досвід був для нас самих", — після того, як дитина народилася, вона та Реум привезли його додому, в маєток, який вони нещодавно купили в Беверлі-Хіллз.

Два дні вони були по-справжньому одні, відправивши навіть персонал і садівників додому. Вони насолоджувалися своїм новим батьківським статусом, звикали до графіка сну та годування дитини й співаючи їй колискові.

[ + – ] Періс Гілтон на обкладинці Harper's Вazaar

Навіть із сурогатною матір'ю вагітність — це великий секрет, який потрібно зберігати. Але Гілтон звикла приховувати частину свого життя. У документальному фільмі 2020 року "Це Періс" вона вперше розповіла про жорстоке поводження, якого вона зазнавала в підлітковому віці, після того, як її батьки, Рік і Кеті Гілтон, відправили її до низки шкіл-інтернатів, які обіцяли виправити проблемних підлітків.

Із того часу вона стала прихильницею закриття так званої індустрії важких підлітків; 2021 року вона підтримала законопроєкт про подальше регулювання шкіл у Юті, і тепер вона наполягає на федеральній реформі.

Підприємиця, зірка реаліті-шоу, ді-джейка, виконавиця, парфумерка, модель і світська левиця змогла винайти певний вид беззмістовної слави на початку нульових, коли вона була відома в основному через своє прізвище, походи на вечірки, привабливість і різкі висловлювання.

Але в 42 роки вона змінила свою поведінку та стала новою версією себе, за словами.

Дитинство самої Гілтон закінчилося різко та бурхливо. Тож свого сина вона хоче від цього захистити.

"Я хочу захищати його та бути з ним кожну секунду. У мене спрацював цей материнський інстинкт, чого ніколи не траплялося раніше. Тепер я почуваюся такою щасливою", — каже вона.

Періс Гілтон зізналася, що поява малюка на світ змінила її погляди на життя. "Мене більше цікавлять діти, ніж мільярди", — пожартувала вона, зізнавшись, що тепер мріє про доньку.

Періс Гілтон також розповіла про стосунки зі своїм чоловіком Картером Реумом, за якого вийшла заміж минулого року після трьох років стосунків. Вона зізналася, що до зустрічі з ним вважала себе асексуальною попри свою репутацію. "Я була відома як секс-символ, але все пов'язане із сексом приводило мене в жах. Я називала себе "цілковою бандиткою", тому що мені подобалося тільки цілуватися. Багато моїх стосунків не склалися через це", — однак після знайомства з Реумом усе змінилося.

[ + – ] Періс Гілтон і Картер Реум Фото: Instagram parishilton

"Він не знаменитий. Він розумний. Він із гарної родини. Він хороша людина. Це протилежність того, до чого я звикла, коли шукала хлопців. Я просто відчуваю, що після всього пекла, через яке я пройшла, я нарешті отримую те, на що заслуговую. Є хтось, кому я можу довіряти і з ким можу будувати справжнє життя", — сказала Гілтон.

Нагадаємо, Періс Гілтон показала перше та поки що єдине фото із сином наприкінці січня. На ньому лише ручка малюка.

А Фокус писав про те, як знаменитості користуються послугами сурогатних матерів. Поєднує їх одне: сурогатна мати підписує договір про нерозголошення.