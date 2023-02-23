Пэрис Хилтон показала первое фото своего сына

Знаменитость поделилась первым фото малыша, которого назвали Феникс.

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42-летняя светская львица Пэрис Хилтон впервые показала лицо своего новорожденного сына в серии новых портретных фотографий, опубликованных в четверг в ее Instagram-аккаунте.

Наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton была одета в белый халат, пока держала своего сына. Малыш был одет в белый комбинезон и крошечную шапку в тон.

На другом кадре с фотосессии Феникс дремлет на плече у мамы, а его лицо направлено в камеру. Гордый отец Картер Реум присоединился к дуэту матери и сына на одной из фотографий, поцеловав жену в лоб, когда она блаженно закрыла глаза.

"Я так одержима своим маленьким ангелом, и когда он смотрит мне в глаза, я просто таю. Он такой хороший малыш", — сказала Хилтон в интервью Glamour UK, опубликованном в четверг.

Накануне Пэрис Хилтон рассказала, как они с супругом назвали сына.

"Моего прекрасного мальчика зовут Феникс Бэррон Хилтон Реум. И мы с Картером так гордимся тем, что приветствуем его в этом мире", — сказала она.

Звезда объяснила, что второе имя малыша — это дань ее покойному дедушке Баррону Хилтону.

Также Фокус писал, что Пэрис Хилтон рассказала о материнстве и о том, как ее сын появился на свет.