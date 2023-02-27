Хотят еще детей: Пэрис Хилтон поделилась, что у них с супругом заморожено 20 эмбрионов

Знаменитость рассказала, что вместе с супругом заморозили 20 эмбрионов мальчиков, однако все еще пытаются завести девочку.

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43-летняя светская львица Пэрис Хилтон заморозили эмбрионы с мужем Картером Реумом во время пандемии Covid-19. Их первенец родился в прошлом месяце от суррогатной матери. Об этом знаменитость рассказала Glamour UK, появившись на обложке их последнего цифрового выпуска.

Звездные супруги не планируют останавливаться на одном ребенке.

"Мы с Картером уже говорили о будущем, а потом мир закрылся, поэтому я спросила: "Что ты думаешь о том, чтобы сделать эмбрионы? — рассказала она. И он ответил: "Да, давай сделаем это".

По словам Хилтон, из созданных эмбрионов они успешно заморозили 20 — все мальчики.

"И мы делали это семь раз, — продолжила звезда. У меня все мальчики. У меня 20 мальчиков".

[ + – ] Пэрис Хилтон и Картер Реум с новорожденным сыном

Они продолжают делать эмбрионы из-за совместного желания иметь девочку.

"Я снова прошла этот процесс месяц назад, поэтому жду результатов, чтобы узнать, есть ли девочки", — откровенно поделилась Хилтон.

Напомним, Пэрис Хилтон впервые показала лицо своего новорожденного сына. В апреле звезда и ее супруг Картер Реум стали родителями мальчика, которого назвали Феникс. Как известно, пара прибегла к услугами суррогатного материнства.

Также Фокус писал, что Пэрис Хилтон призналась, что сделала аборт в 20 лет.