Пэрис Хилтон призналась, что сделала аборт в 20 лет: "Я не была к этому готова"

Пэрис Хилтон впервые рассказала о сложном решении, которое пришлось принять в возрасте 20 лет.

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Во время обсуждения важности использования своей платформы для поддержки репродуктивных прав, Пэрис Хилтон рассказала о своем решении прервать беременность, к которой она "не была готова" в возрасте 20 лет.

"Это было то, о чем я не хотела говорить, потому что вокруг этого было так много стыда. Я была ребенком и не была к этому готова", — сказала Хилтон в недавнем интервью Glamour UK.

Как сообщается, 43-летняя светская львица чувствовала себя обязанной использовать известность и высказаться после решения Верховного суда отменить дело Роу против Уэйда и конституционное право на аборт в июне прошлого года.

"Я думаю, что это важно", — сказала она изданию. Вокруг этого так много политики и всего такого, но это женское тело. Почему должен быть закон, основанный на этом? Это ваше тело, ваш выбор, и я действительно верю в это. Меня ошеломляет, что они принимают законы о том, что вы делаете со своим репродуктивным здоровьем, потому что, если бы с парнями было наоборот, это было бы совсем не так", — добавила Хилтон.

Прошлогоднее решение предоставило штатам право принимать собственные законы об абортах. Вскоре после этого решения Арканзас, Кентукки, Луизиана, Миссури и Южная Дакота запретили аборты в своих штатах. В ответ по стране вспыхнули протесты, а президент Джо Байден выступил против постановления, которое он назвал "реализацией крайней идеологии и трагической ошибкой Верховного суда".

Напомним, Пэрис Хилтон впервые показала лицо своего новорожденного сына. В апреле звезда и ее супруг Картер Реум стали родителями мальчика, которого назвали Феникс. Как известно, пара прибегла к услугами суррогатного материнства.