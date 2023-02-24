Періс Гілтон зізналася, що зробила аборт у 20 років: "Я не була до цього готова"

Періс Гілтон уперше розповіла про складне рішення, яке довелося ухвалити у віці 20 років.

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Під час обговорення важливості використання своєї платформи для підтримки репродуктивних прав Періс Гілтон розповіла про своє рішення перервати вагітність, до якої вона "не була готова" у віці 20 років.

"Це було те, про що я не хотіла говорити, тому що навколо цього було так багато сорому. Я була дитиною і не була готова до цього", — сказала Гілтон у нещодавньому інтерв'ю Glamour UK.

Як повідомляється, 43-річна світська левиця почувалась зобов'язаною використати популярність і висловитися після рішення Верховного суду скасувати справу Роу проти Вейда та конституційне право на аборт у червні минулого року.

"Я думаю, що це важливо", — сказала вона. Довкола цього так багато політики й усього такого, але це жіноче тіло. Чому має бути закон, що ґрунтується на цьому? Це ваше тіло, ваш вибір, і я дійсно вірю в це. Мене приголомшує, що вони ухвалюють закони про те, що ви робите зі своїм репродуктивним здоров'ям, бо якби з хлопцями було навпаки, це було б зовсім не так", — додала Гілтон.

Торішнє рішення надало штатам право ухвалювати власні закони про аборти. Невдовзі після цього рішення Арканзас, Кентуккі, Луїзіана, Міссурі та Південна Дакота заборонили аборти у своїх штатах. У відповідь по країні спалахнули протести, а президент Джо Байден виступив проти ухвали, яку він назвав "реалізацією крайньої ідеології та трагічною помилкою Верховного суду".

Нагадаємо, Періс Гілтон уперше показала обличчя свого новонародженого сина. У квітні зірка та її чоловік Картер Реум стали батьками хлопчика, якого назвали Фенікс. Як відомо, пара вдалася до послуг сурогатного материнства.