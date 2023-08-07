Пэрис Хилтон восхитила поклонников нежным признанием в любви мужу (видео)

У пары, которая поженилась в 2021 году, есть шестимесячный сын Феникс Бэррон.

Related video

42-летняя светская львица Пэрис Хилтон поделилась в своем Instagram-аккаунте трогательным видео, чтобы выразить свою любовь к мужу, 42-летнему американскому писателю Картеру Реуму.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton смонтировала клип из различных общих моментов супругов под песню Bebe Rexha и David Guetta "One In A Million". Звезда реалити и влиятельная бизнесвумен написала в подписи: "Мой один на миллион", прежде чем добавить в разделе комментариев: "Я так влюблена в эту песню @beberexha @davidguetta! На корабле в Греции, слушаю на повторе. Стихи такие красивые!"

Картер, за которого она вышла замуж в 2021 году, прокомментировал пост: "Ты моя единственная на триллион".

Пэрис и ее муж впервые встретились, когда им было 20, но отношения начали зарождаться только в 2019 году. Их свадьба состоялась в ноябре 2021 года в поместье покойного деда наследницы Бель-Эйр. В январе этого года Пэрис стала мамой. Сына, которого назвали Феникс Бэррон Хилтон Реум, звезде родила суррогатная мать.

Напомним, Пэрис Хилтон рассказала, что во время пандемии Covid-19 она вместе с мужем Картером Реумом заморозили эмбрионы.

Также Фокус писал, что Пэрис Хилтон призналась, что сделала аборт в 20 лет.