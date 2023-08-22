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Стиль жизни

Пэрис Хилтон поделилась новыми фотографиями сына Феникса

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Фото: Instagram parishilton | Пэрис Хилтон показала новые фото сына

Заботливая мама устроила мини-фотосессию с малышом.

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42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон поделилась в своем Instagram-аккаунте новыми фотографиями со своим маленьким сыном Фениксом Бэрроном Хилтон Реумом.

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На трогательных кадрах, сделанных в особняке знаменитости в в Беверли-Хиллз, дуэт матери и сына позировал на фоне неоновой вывески с логотипом Chanel. Наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton сидела в кресле с золотой рамой, надев костюм с принтом в виде пальмовых листьев, состоящий из топ с коротким рукавом и расклешенных брюк.

Ее 8-месячный малыш был только в памперсе, серых носках с принтом машинок и бело-зеленом нагруднике, который сочетался с ансамблем Пэрис.

"Мама в понедельник с моим ангелочком", — написала Хилтон в подписи к серии снимком, добавив смайлики младенца и голубого сердечка.

Напомним, Пэрис и ее муж Картер Реум познакомились, когда им было 20, но романтические отношения начали зарождаться только в 2019 году. Их свадьба состоялась в ноябре 2021 года в поместье покойного дедушки наследницы Бель-Эйр. В январе этого года Пэрис стала мамой. Сына, которого назвали Феникс Бэррон Хилтон Реум, звезде родила суррогатная мать.

Также Фокус писал, что Пэрис Хилтон была замечена с сыном и мужем на Гавайях, где бушуют пожары.