У чоловіка Періс Гілтон є позашлюбна донька — ЗМІ

Картер Реум бачився зі своєю дитиною лише один раз, відколи вона народилася

Щойно відгриміло кількаденне весілля 40-річної світської левиці Періс Гілтон, як ЗМІ, облишивши тему її розкішних суконь, почали відкривати деталі минулого її вже законного чоловіка. Виявляється, у 40-річного підприємця Картера Реума є 9-річна донька, яку він забезпечує всім необхідним з дня народження, пише Just Jared.

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Прессекретар американського підприємця Реума прокоментував цю інформацію. "Люди, яким ця історія важлива, знали про неї упродовж 10 років. Картер підтримує цю дитину. Хоча в них немає традиційних стосунків батька і доньки, але він забезпечує її з моменту народження і продовжуватиме це робити", — зазначив представник бізнесмена.

Мама дівчинки — Лаура Белліззі, зірка реаліті-шоу, з'явилася в шоу VH-1 "Секрети Аспена" і недовго зустрічалася з актором Мелом Гібсоном. Як і Реум, живе в Каліфорнії зі своєю 9-річною дочкою.

При тому джерело Page Six повідомило, що Картер Реум бачився зі своєю дитиною лише один раз, відколи вона народилася. Також джерело повідомило, що маленька дівчинка була "роздратована", коли побачила фото та відео весілля свого батька, і відчула, що він "її покинув".

Венчурний капіталіст-мільйонер раніше підписав документ, у якому визнав, що він є батьком, незважаючи на те, що ніколи не проходив тест на батьківство.

[ + – ] Фото з весілля Періс Гілтон та Картера Реума

Нагадаємо, що 11 листопада Гілтон і Реум одружилися після 2-річних стосунків у маєтку її покійного діда в Бел Ейр в оточенні 200 знаменитостей і друзів, зокрема Ніколь Річі, Емми Робертс та Ешлі Бенсон. На церемонію одруження акторка Емма Робертс прийшла зі своїм новим коханим.

Молодята продовжували святкування всі вихідні різноманітними веселими подіями, а незабаром вирушають у медовий місяць.

Раніше ми повідомляли, що світська левиця Періс Гілтон вперше вийшла заміж і показала фото зі свого багатоденного весілля.

Нагадаємо, раніше спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Періс Гілтон прокоментувала чутки про свою вагітність.