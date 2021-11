Періс Гілтон показала нові фото зі свого багатоденного весілля

Хоч шикарна урочистість у сімейному особняку Гілтонів уже й пройшла, але Періс продовжує святкувати та ділитися новими знімками

Періс Гілтон уже офіційно одружена зі своїм бойфрендом Картером Реумом, проте вечірка все ще триває. І найвідоміша з роду Гілтонів продовжує ділитися знімками зі свого весілля та численних вечірок. Про це пише Vogue.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, ще перед урочистістю в сімейному особняку Гілтонів у Бель-Ейр, який належав покійному діду Періс Беррону Гілтону, Періс говорила, що в неї на весіллі буде понад десять змін суконь. Але поки, судячи з фото, вона продемонструвала лише малу їхню частину.

До того ж, вона все ще влаштовує вечірки, присвячені своєму весіллю, яке стало першим і для неї, і для її бойфренда Картера Реума. Як виявилося, вони знайомі понад 15 років, але зустрічатися почали лише кілька років тому.

[ + – ] Сукня Періс Гілтон від Oscar de la Renta Фото: Instagram parishilton [ + – ] Сукня Періс Гілтон від Oscar de la Renta Фото: Instagram parishilton

"Ми возз'єдналися на зустрічі на честь Дня подяки у 2019 році. З тієї ночі я відчула, що між нами спалахнули почуття, а решта вже історія", — розповідала Періс.

Весілля стало частиною її реаліті-шоу "Закохана Періс", у якому взяли участь її мати та сестра Нікі, яка вже одружена зі спадкоємцем родини Ротшильд.

Картер подарував Періс кільце, розроблене Жаном Дуссе, правнуком Луї Картьє. Діамант смарагдового ограновування був натхненний класичною естетикою ар-нуво і склепінчастою скляною стелею Великого палацу і коштував кілька мільйонів.

Головну сукню Періс створили в будинку моди Oscar de la Renta, а до вівтаря вона йшла під Can't Help Falling in Love. Подружки нареченої були в рожевому, а наречений виблискував у темно-синьому смокінгу від Ermenegildo Zegna.

Перший танець наречені станцювали під пісню Бруно Марса Just the Way You Are, а пізніше кілька своїх хітів виконала Демі Ловато, яка була гостею на весіллі.

Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton

П'ятирівневий весільний торт було створено в кондитерській Joanie and Leigh's Cakes. А потім Періс змінила одну сукню від Oscar de la Renta на іншу, більш коротку, щоб досхочу потанцювати. Також вона з'являлася в сукні з відкритими плечима та пишним криноліном, у сукні з вишитих зірочок та у строгому вбранні з невеликим шлейфом.

А на вечірці після весілля Періс з'явилася в короткій сукні рожевого кольору.