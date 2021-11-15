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Пэрис Хилтон показала новые фото со своей многодневной свадьбы

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Фото: Instagram parishilton

Хоть шикарное торжество в семейном особняке Хилтонов уже и прошло, но Пэрис продолжает праздновать и делиться новыми снимками

Пэрис Хилтон уже официально замужем за своим бойфрендом Картером Реумом, однако вечеринка все еще продолжается. И самая известная из рода Хилтонов продолжает делиться снимками со своей свадьбы и многочисленных вечеринок. Об этом пишет Vogue.

Так, еще перед торжеством в семейном особняке Хилтонов в Бель-Эйр, который принадлежал покойному деду Пэрис Бэррону Хилтону, Пэрис говорила, что у нее на свадьбе будет не менее десяти перемен платьев. Но пока, судя по фото, она продемонстрировала только малую их часть.

К тому ж она все еще устраивает вечеринки, посвященные своей свадьбе, которая стала первой и для нее и для ее бойфренда Картера Реума. Как оказалось, они знакомы больше 15 лет, но встречаться начали только пару лет назад.

пэрис хилтон, Oscar de la Renta, свадебное платье
Платье Пэрис Хилтон от Oscar de la Renta
Фото: Instagram parishilton
пэрис хилтон, Oscar de la Renta, свадебное платье
Платье Пэрис Хилтон от Oscar de la Renta
Фото: Instagram parishilton

"Мы воссоединились на встрече в честь Дня благодарения в 2019 году. С той ночи я почувствовала, что между нами вспыхнули чувства, а остальное уже история", — рассказывала Пэрис.

Свадьба стала частью ее реалити-шоу "Влюбленная Пэрис", в котором приняли участие ее мать и сестра Ники, которая уже замужем за наследником семьи Ротшильд.

Картер подарил Пэрис кольцо, разработанное Жаном Дуссе, правнуком Луи Картье. Бриллиант изумрудной огранки был вдохновлен классической эстетикой ар-нуво и сводчатым стеклянным потолком Большого дворца и стоил несколько миллионов.

Главное платье Пэрис создали в доме моды Oscar de la Renta, а к алтарю она шла под Can’t Help Falling in Love. Подружки невесты были в розовом, а жених блистал в темно-синем смокинге от Ermenegildo Zegna.

Первый танец молодожены станцевали под песню Бруно Марса Just the Way You Are, а позже несколько своих хитов исполнила Деми Ловато, которая была гостьей на свадьбе.

пэрис хилтон, свадьба, картер реум
Фото: Instagram parishilton
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
Фото: Instagram parishilton
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
Фото: Instagram parishilton
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
Фото: Instagram parishilton
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
Фото: Instagram parishilton
пэрис хилтон, свадьба, картер реум, деми ловато
Фото: Instagram parishilton
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
Фото: Instagram parishilton
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
Фото: Instagram parishilton
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
пэрис хилтон, свадьба, картер реум, деми ловато
пэрис хилтон, свадьба, картер реум
пэрис хилтон, свадьба, картер реум

Пятиуровневый свадебный торт был создан в кондитерской Joanie and Leigh’s Cakes. А потом Пэрис сменила одно платье от Oscar de la Renta на другое, более короткое, чтобы вволю потанцевать. Также она появлялась в платье с открытыми плечами и пышным кринолином, в платье из вышитых звездочек и в строгом наряде с небольшим шлейфом.

А на вечеринке после свадьбы Пэрис появилась в коротком платье розового цвета.