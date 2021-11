Пэрис Хилтон показала новые фото со своей многодневной свадьбы

Хоть шикарное торжество в семейном особняке Хилтонов уже и прошло, но Пэрис продолжает праздновать и делиться новыми снимками

Пэрис Хилтон уже официально замужем за своим бойфрендом Картером Реумом, однако вечеринка все еще продолжается. И самая известная из рода Хилтонов продолжает делиться снимками со своей свадьбы и многочисленных вечеринок. Об этом пишет Vogue.

Так, еще перед торжеством в семейном особняке Хилтонов в Бель-Эйр, который принадлежал покойному деду Пэрис Бэррону Хилтону, Пэрис говорила, что у нее на свадьбе будет не менее десяти перемен платьев. Но пока, судя по фото, она продемонстрировала только малую их часть.

К тому ж она все еще устраивает вечеринки, посвященные своей свадьбе, которая стала первой и для нее и для ее бойфренда Картера Реума. Как оказалось, они знакомы больше 15 лет, но встречаться начали только пару лет назад.

[ + – ] Платье Пэрис Хилтон от Oscar de la Renta Фото: Instagram parishilton [ + – ] Платье Пэрис Хилтон от Oscar de la Renta Фото: Instagram parishilton

"Мы воссоединились на встрече в честь Дня благодарения в 2019 году. С той ночи я почувствовала, что между нами вспыхнули чувства, а остальное уже история", — рассказывала Пэрис.

Свадьба стала частью ее реалити-шоу "Влюбленная Пэрис", в котором приняли участие ее мать и сестра Ники, которая уже замужем за наследником семьи Ротшильд.

Картер подарил Пэрис кольцо, разработанное Жаном Дуссе, правнуком Луи Картье. Бриллиант изумрудной огранки был вдохновлен классической эстетикой ар-нуво и сводчатым стеклянным потолком Большого дворца и стоил несколько миллионов.

Главное платье Пэрис создали в доме моды Oscar de la Renta, а к алтарю она шла под Can’t Help Falling in Love. Подружки невесты были в розовом, а жених блистал в темно-синем смокинге от Ermenegildo Zegna.

Первый танец молодожены станцевали под песню Бруно Марса Just the Way You Are, а позже несколько своих хитов исполнила Деми Ловато, которая была гостьей на свадьбе.

Пятиуровневый свадебный торт был создан в кондитерской Joanie and Leigh’s Cakes. А потом Пэрис сменила одно платье от Oscar de la Renta на другое, более короткое, чтобы вволю потанцевать. Также она появлялась в платье с открытыми плечами и пышным кринолином, в платье из вышитых звездочек и в строгом наряде с небольшим шлейфом.

А на вечеринке после свадьбы Пэрис появилась в коротком платье розового цвета.