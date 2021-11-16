У супруга Пэрис Хилтон есть внебрачная дочь — СМИ

Картер Реум виделся со своим ребенком только один раз с момента его рождения

На днях отгремела свадьба 40-летней светской львицы Пэрис Гилтон, и СМИ, оставив тему ее роскошных платьев, начали открывать детали прошлого ее, теперь уже законного мужа. Оказывается, у 40-летнего предпринимателя Картера Реума есть 9-летняя дочь, которую он обеспечивает всем необходимым со дня рождения, пишет Just Jared.

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Пресс-секретарь американского предпринимателя Реума прокомментировал эту информацию. "Люди, которым эта история важна, знали о ней на протяжении 10 лет. Картер поддерживает этого ребенка. Хотя у них нет традиционных отношений отца и дочери, но он обеспечивает ее с момента рождения и будет продолжать это делать", — отметил представитель бизнесмена.

Мама девочки — Лаура Беллиззи, звезда реалити-шоу, появилась в шоу VH-1 "Секреты Аспена" и недолго встречалась с актером Мэлом Гибсоном. Она живет в Калифорнии со своей девятилетней дочерью.

При этом источник Page Six сообщил, что Картер Реум виделся со своим ребенком только один раз с того момента, как он родился. Также источник сообщил, что маленькая девочка была "раздражена", когда увидела фото и видео свадьбы своего отца, и почувствовала, что он "ее бросил".

Венчурный капиталист-миллионер ранее подписал документ, в котором признал, что он отец, несмотря на то, что никогда не проходил тест на отцовство.

[ + – ] Фото со свадьбы Пэрис Хилтон и Картера Реума

Напомним, что 11 ноября Хилтон и Реум поженились после 2-летних отношений в имении ее покойного деда в Бел Эйр в окружении 200 знаменитостей и друзей, в том числе Николь Ричи, Эммы Робертс и Эшли Бенсон. На церемонию бракосочетания актриса Эмма Робертс пришла со своим новым возлюбленным.

Молодожены продолжали празднование все выходные всевозможными веселыми событиями, а вскоре отправляются в медовый месяц.

Ранее мы сообщали, что светская львица Пэрис Хилтон впервые вышла замуж и показала фото со своей многодневной свадьбы.

Напомним, ранее наследница крупнейшей в мире сети гостиниц Пэрис Хилтон прокомментировала слухи о своей беременности.