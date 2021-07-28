"Все мои 5 айфонов разрываются": Пэрис Хилтон прокомментировала новость о беременности

Светская львица получила тысячи поздравлений после того, как СМИ написали о ее интересном положении.

40-летняя американская светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон, о беременности которой сообщили накануне мировые СМИ, опровергла эту информацию. Она записала подкаст This is Paris, где прокомментировала новость о том, что ждет ребенка от своего жениха Картера Реума.

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"Я проснулась от примерно 3 тысяч сообщений. Все мои айфоны разрываются – все пять – все поздравляют и так счастливы за меня. Я даже услышала поздравления от людей, о которых не слышала много лет. Так что спасибо всем за сообщения, ну да, я беременна тройней. Спасибо за поздравления, я очень ценю это и очень рада материнству. Вообще-то, я шучу. Я не беременна – пока нет. Жду после свадьбы, – отметила Пэрис.

В этом же подкасте знаменитость рассказала, что сейчас шьет свадебное платье для церемонии, которая состоится в следующем году.

Ранее Хилтон сообщила, что в будущем собирается пройти через ЭКО, поскольку готова к материнству. Это она осознала после того, как в ее жизни появился Реум.

"Я так взволнована этим следующим этапом моей жизни. Мне не терпится стать мамой, создать семью и начать настоящую жизнь. Мне кажется, что всю свою жизнь я была сосредоточена на своей карьере и работе, а не на личной жизни. Так что я думаю, что мне пора сосредоточиться на том, что будет дальше, и мне не терпится когда-нибудь родить детей", – откровенничала Хилтон.

40-летний Картер сделал предложение Пэрис в феврале после года знакомства. Хилтон ответила согласием и не перестает делиться с прессой тем, что наконец нашла мужчину своей мечты:

"Наши отношения – равные. Мы делаем друг друга лучше. Ожидание стоило того!ʼ.