Мечтающая о материнстве Пэрис Хилтон устроила фотосессию с чужими детьми (видео)

Известная своим капризным характером знаменитость решила остепениться и стать семейным человеком.

39-летняя светская львица и актриса Пэрис Хилтон начала процедуру экстракорпорального оплодотворения. Об этом она рассказала в подкасте для The Trend Reporter.

Знаменитость подчеркнула, что уже прошла процедуру извлечения здоровых яйцеклеток. Отцом детей станет бойфренд Пэрис Картер Реума, с которым она вместе с 2019 года и неоднократно называла его "парнем своей мечты". Более того, пара подумывает узаконить отношения.

"Я действительно верю, что иметь семью и иметь детей – это смысл жизни. Мне еще не приходилось испытывать это, потому что раньше я не чувствовала, что кто-то действительно заслужил мою любовь. Теперь я наконец-то нашла такого человека", – заверила девушка.

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Мисс Хилтон призналась, что решила прибегнуть к ЭКО, поскольку хочет родить близнецов: мальчика и девочку. А сподвигла ее на такой шаг своим советом подруга Ким Кардашьян. Девушки давно дружат, а до того, как прославиться на телевидении участием в семейном шоу, Ким была личной помощницей Пэрис.

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Пока процедура ЭКО на стадии реализации, Хилтон уже визуализирует свое будущее материнство. На станице в Instagram она опубликовала видео с фотосессии, в которой в дорогих нарядах позирует вместе с двумя разнополыми детьми. Белокурые малыши тоже одеты в модные брендовые вещи. Судя по записи, Пэрис планирует быть весьма гламурной матерью т не собирается оставлять в прошлом короткие платья с нескромными разрезами.

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Как известно, прадедушка Пэрис – Конрад Хилтон – является основателем отельной империи Hilton. Ее дед Бэррон Хилтон не только сумел расширить бизнес, но и лишил внучку наследства в сумме 60 миллионов долларов. Это произошло в 2007 года после того, как ее отправили в тюрьму за вождение в пьяном виде.

Девушка, которая всегда отличалась взбалмошностью и капризным характером, решила доказать всем, что и без миллионов семьи способна себя обеспечивать. Она пробовала себя в роли модели, актрисы, певицы и дизайнера, а на своих скандалах зарабатывала приличные суммы.

Напомним, Пэрис Хилтон неоднократно бывала в Украине. В Одессе она открыла свой ночной клуб, собиралась купить отель в Закарпатье, прилетала во Львов и Киев. В столице Украины она была членом жюри конкурса "Мисс Украина-2011" и попала в неприятную ситуацию: к ней бросилась активистка FEMEN.