Періс Гілтон, яка мріє про материнство, влаштувала фотосесію з чужими дітьми (відео)

Відома своїм примхливим характером зірка вирішила стати розсудливою, сімейною людиною.

39-річна світська левиця та акторка Періс Гілтон почала процедуру екстракорпорального запліднення. Про це вона розповіла в подкасті для The Trend Reporter.

Зірка підкреслила, що вже пройшла процедуру вилучення здорових яйцеклітин. Батьком дітей стане бойфренд Періс Картер Реум, з яким вона разом із 2019 року і неодноразово називала його "хлопцем своєї мрії". До того ж, пара подумує узаконити стосунки.

"Я дійсно вірю, що мати сім'ю і дітей — це сенс життя. Мені ще не доводилося відчувати це, тому що раніше я не відчувала, що хтось дійсно заслуговує моєї любові. Тепер я нарешті знайшла таку людину", — запевнила дівчина.

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Міс Гілтон зізналася, що вирішила вдатися до ЕКО, оскільки хоче народити близнюків: хлопчика та дівчинку. А спонукала її на такий крок своєю порадою подруга Кім Кардашьян. Дівчата давно дружать, а до того, як прославитися на телебаченні участю в сімейному шоу, Кім була особистою помічницею Періс.

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Поки процедура ЕКО на стадії реалізації, Гілтон вже візуалізує своє майбутнє материнство. На сторінці в Instagram вона опублікувала відео з фотосесії, в якій в дорогих нарядах позує разом із двома різностатевими дітьми. Біляві малюки теж одягнені в модні брендові речі. Судячи із запису, Періс планує бути вельми гламурної матір'ю і не збирається залишати в минулому короткі сукні з нескромними розрізами.

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Як відомо, прадід Періс — Конрад Гілтон — є засновником готельної імперії Hilton. Її дід Беррон Гілтон не тільки зумів розширити бізнес, а й позбавив внучку спадку сумою 60 мільйонів доларів. Це сталося в 2007 року після того, як її відправили до в'язниці за кермування у п'яному вигляді.

Дівчина, яка завжди відрізнялася навіженим і примхливим характером, вирішила довести всім, що і без мільйонів сім'ї здатна себе забезпечувати. Вона спробувала себе в ролі моделі, акторки, співачки і дизайнерки, а на своїх скандалах заробляла пристойні суми.

Нагадаємо, Періс Гілтон неодноразово бувала в Україні. В Одесі вона відкрила свій нічний клуб, збиралася купити готель в Закарпатті, прилітала у Львів і Київ. У столиці України вона була членкинею журі конкурсу "Міс Україна-2011" і потрапила в неприємну ситуацію: на неї кинулася активістка FEMEN.