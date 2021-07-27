Пэрис Хилтон ждет первенца от жениха-парфюмера

Американская актриса, модель, певица, а прежде всего, светская львица Пэрис недавно обручилась с "парнем своей мечты"

Пэрис Хилтон беременна первенцем. 40-летняя звезда шоу-бизнеса и светских хроник ждет ребенка от жениха Картера Реума. Об этом сообщает PageSix.

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В январе 2021 года Хилтон признавалась, что она прошла процедуру ЭКО. И рассказывала, что наконец готова к материнству.

"Я действительно верю, что иметь семью и иметь детей – это смысл жизни. Мне еще не приходилось испытывать это, потому что раньше я не чувствовала, что кто-то действительно заслужил мою любовь. Теперь я наконец-то нашла такого человека", – заверила девушка.

Ранее Пэрис обручилась с 39-летним бизнесменом Картером Реумом, основателем бренда премиального парфюма VEEV Spirits.

[ + – ] Помолвка Пэрис Хилтон и Картера Реума

"Он просто парень моей мечты. Картер на 100% тот самый", — заявила она тогда в подкасте Trend Reporter.

По словам Хилтон, они вдвоем все время говорят "о планировании свадьбы, именах будущих детей и всем остальном".

[ + – ] Пэрис Хилтон и Картер Реум

Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако встречаться они стали чуть более года назад. До этого Пэрис встречалась с актером Крисом Зилкой, с которым она разорвала помолвку в 2018 году. После этого Зилка попал в реабилитационную клинику.

Пэрис Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в семье Рика и Кэти Хилтон. Пэрис Хилтон является правнучкой Конрада Хилтона, основателя сети отелей Hilton. Пэрис — старший ребенок в семье, у нее есть младшая сестра — Ники Хилтон, и два брата — Бэррон и Конрад Хилтоны.

В 2007 году дедушка Пэрис лишил ее наследства из-за того, что Пэрис "пятнает имя Хилтонов". Однако с той поры Пэрис основала свой собственный бренд.

Она еще ни разу не была замужем, ранее встречалась с Риком Саломоном, бывшим мужем Памелы Андерсон, с которым записала скандальное секс-видео, попавшее в Сеть и Ником Картером, участником группы Backstreet Boys.