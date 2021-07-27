Періс Гілтон чекає первістка від нареченого-парфумера

Американська актриса, модель, співачка, а перш за все, світська левиця Періс нещодавно побралася з "хлопцем своєї мрії"

Періс Гілтон вагітна первістком. 40-річна зірка шоу-бізнесу і світських хронік чекає дитину від нареченого Картера Реума. Про це повідомляє PageSix.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У січні 2021 року Хілтон зізнавалася, що вона пройшла процедуру ЕКО. І розповідала, що нарешті готова до материнства.

"Я дійсно вірю, що мати сім'ю і дітей — це сенс життя. Мені ще не доводилося відчувати це, тому що раніше я не відчувала, що хтось дійсно заслужив мою любов. Тепер я нарешті знайшла таку людину", — запевнила дівчина.

Раніше Періс заручилася з 39-річним бізнесменом Картером Реума, засновником бренду преміального парфуму VEEV Spirits.

[ + – ] Заручини Періс Гілтон і Картера Реума

"Він просто хлопець моєї мрії. Картер на 100% той самий", — заявила вона тоді в подкасті Trend Reporter.

За словами Гілтон, вони вдвох весь час говорять "про планування весілля, імена майбутніх дітей і все інше".

[ + – ] Періс Гілтон і Картер Реума

Гілтон і Реума знайомі близько 15 років, проте зустрічатися вони стали трохи більше року тому. До цього Періс зустрічалася з актором Крісом Зілкою, з яким вона розірвала заручини у 2018 році. Після цього Зілка потрапив у реабілітаційну клініку.

Періс Гілтон народилася 17 лютого 1981 року в родині Ріка і Кеті Гілтон. Періс Гілтон є правнучкою Конрада Гілтона, засновника мережі готелів Hilton. Періс — старша дитина в сім'ї, у неї є молодша сестра — Нікі Гілтон, і два брати — Беррон і Конрад Гілтон.

У 2007 році дідусь Періс позбавив її спадщини через те, що Періс "плямує ім'я Гілтонів". Однак, з того часу Періс заснувала свій власний бренд.

Вона ще жодного разу не виходила заміж, раніше зустрічалася з Ріком Саломоном, колишнім чоловіком Памели Андерсон, з яким записала скандальне секс-відео, що потрапило в мережу, і Ніком Картером, учасником групи Backstreet Boys.