"Усі мої 5 айфонів розриваються": Періс Гілтон прокоментувала новину про вагітність

Світська левиця отримала тисячі привітань після того, як ЗМІ написали про її цікавий стан.

40-річна американська світська левиця і бізнесвумен Періс Гілтон, про вагітність якої повідомили напередодні світові ЗМІ, спростувала цю інформацію. Вона записала подкаст This is Paris, де прокоментувала новину про те, що чекає дитину від свого нареченого Картера Реума.

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"Я прокинулася від майже 3 тисяч повідомлень. Усі мої айфони розриваються — усі п'ять — усі вітають і такі щасливі за мене. Я навіть почула привітання від людей, про яких не чула багато років. Тож спасибі всім за повідомлення, ну так, я вагітна трійнею. Дякую за привітання, я дуже ціную це і дуже рада материнству. Взагалі-то, я жартую. Я не вагітна — поки ні. Чекаю після весілля", — зазначила Періс.

У цьому ж подкасті зірка розповіла, що зараз шиє весільну сукню для церемонії, яка відбудеться в наступному році.

Раніше Гілтон повідомила, що в майбутньому збирається пройти через ЕКО, оскільки готова до материнства. Це вона усвідомила після того, як в її житті з'явився Реум.

"Я так схвильована цим наступним етапом мого життя. Мені не терпиться стати мамою, створити сім'ю і почати справжнє життя. Мені здається, що все своє життя я була зосереджена на своїй кар'єрі та роботі, а не на особистому житті. Тож я думаю, що мені час зосередитися на тому, що буде далі, і мені не терпиться колись народити дітей", — була відвертою Гілтон.

40-річний Картер зробив пропозицію Періс у лютому після року знайомства. Гілтон відповіла згодою і не перестає ділитися з пресою тим, що нарешті знайшла чоловіка своєї мрії:

"Наші стосунки — рівні. Ми робимо одне одного краще. Очікування коштувало того!".