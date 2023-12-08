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Стиль життя

Колишній наречений Періс Гілтон розкрив правду про стосунки із зіркою

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Фото: Getty Images | Періс Гілтон та Кріс Зілка

Пара зустрічалася три роки, проте скасувала заручини наприкінці 2018 року.

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Колишній наречений 42-річної Періс Гілтон Кріс Зілка говорить про зірку тільки хороше. Стосунки зі світською левицею 38-річний американський актор пригадує в подкасті Ned's Survival Guide.

Зілка зізнався, що сумує за родиною Гілтон, але додав, що не може розголошувати багато подробиць про їхній роман.

"Мені нема чого сказати поганого, і будь-хто, хто хоче сказати про неї щось погане, напевно, погана людина, чесно кажучи", — зазначив актор.

Кріс Зілка

"Я сумую за її родиною. Я сумую за її мамою і татом, її братами і сестрою. Мені не вистачає поїздок з її дому в Бел-Ейр, щоб потусуватися з ними", — розповів Зілка.

Пара зустрічалася три роки, перш ніж їхній роман закінчився розірванням заручин у 2018.

Періс Гілтон та Кріс Зілка Fullscreen
Періс Гілтон та Кріс Зілка
Фото: Getty Images

Він додав: "Я не повинен нічого говорити, тому що коли ми завершили все і розійшлися — я знаю про минулі розриви з нею, тому я підписав угоду про нерозповсюдження, заявивши, що я не буду писати книгу або говорити щось подібне, але я ніколи не міг сказати нічого негативного".

Зрештою пара розійшлася, щоб Кріс міг зосередитися на роботі.

"Моя робота була для мене дуже важливою. Це був пік моєї кар'єри", — пояснив актор.

Нагадаємо, наразі Періс Гілтон одружена з венчурним капіталістом Картером Реумом, від якого виховує двох дітей.

Також Фокус писав про народження доньки Періс Гілтон.