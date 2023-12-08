Колишній наречений Періс Гілтон розкрив правду про стосунки із зіркою
Пара зустрічалася три роки, проте скасувала заручини наприкінці 2018 року.
Колишній наречений 42-річної Періс Гілтон Кріс Зілка говорить про зірку тільки хороше. Стосунки зі світською левицею 38-річний американський актор пригадує в подкасті Ned's Survival Guide.
Зілка зізнався, що сумує за родиною Гілтон, але додав, що не може розголошувати багато подробиць про їхній роман.
"Мені нема чого сказати поганого, і будь-хто, хто хоче сказати про неї щось погане, напевно, погана людина, чесно кажучи", — зазначив актор.
"Я сумую за її родиною. Я сумую за її мамою і татом, її братами і сестрою. Мені не вистачає поїздок з її дому в Бел-Ейр, щоб потусуватися з ними", — розповів Зілка.
Пара зустрічалася три роки, перш ніж їхній роман закінчився розірванням заручин у 2018.
Він додав: "Я не повинен нічого говорити, тому що коли ми завершили все і розійшлися — я знаю про минулі розриви з нею, тому я підписав угоду про нерозповсюдження, заявивши, що я не буду писати книгу або говорити щось подібне, але я ніколи не міг сказати нічого негативного".
Зрештою пара розійшлася, щоб Кріс міг зосередитися на роботі.
"Моя робота була для мене дуже важливою. Це був пік моєї кар'єри", — пояснив актор.
Нагадаємо, наразі Періс Гілтон одружена з венчурним капіталістом Картером Реумом, від якого виховує двох дітей.
Також Фокус писав про народження доньки Періс Гілтон.