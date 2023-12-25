Періс Гілтон уперше повезла сина в Діснейленд (фото)

У поїздці Періс і Фенікса супроводжував чоловік світської левиці Картер Реум та її сестра з племінницями.

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42-річна світська левиця Періс Гілтон влаштувала своєму 11-місячному синові Феніксу поїздку в Діснейленд, назвавши її "чарівною". Фотографіями блондинка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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"Повезти Малюка Пі до Діснейленду, щоб побачити його першу в житті пригоду, було мрією, що збулася. Абсолютно чарівно і неймовірно зворушливо. Спостерігаючи за його хвилюванням і трепетом перед кожним новим видовищем і звуком, стає зрозуміло, чому це місце називають найщасливішим на Землі. Ці дорогоцінні моменти чистої радості та здивування залишаться в моєму серці назавжди. Саме такі моменти роблять життя таким прекрасним і нагадують нам, чому Діснейленд — справді найщасливіше місце на Землі #CutesieCrew #SlivingMom", — йдеться у підписі.

Під час прогулянки Діснейлендом Фенікс був у шапочці з вушками Міккі Мауса, а Періс — у чорному спортивному костюмі і бейсболці з хутряними помпонами. За спиною у неї виднівся рюкзак у стилі Мінні Маус.

До Періс у поїздці приєдналися її чоловік Картер Реум і сестра Нікі Гілтон з дочками Нікі Лілі-Грейс та Тедді.

Не так давно у Періс і Картера з'явилася дочка Лондон, яку, як і Фенікса, парі народила сурогатна мати. Вперше про дівчинку Гілтон розповіла на День Подяки. Під час випуску подкасту "Я — Періс" телезірка розповіла, що завжди хотіла мати доньку на ім'я Лондон.

"Я завжди хотіла назвати свою доньку Лондон. Насправді я обирала це ім'я вже давно, напевно, понад 10 років. Я завжди хотіла Лондон. Мені подобається це ім'я для моєї дочки", — заявила вона.

Раніше Фокус писав, що колишній наречений Періс Гілтон розкрив правду про стосунки із зіркою.