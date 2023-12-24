Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Пэрис Хилтон показала подросшего сына Феникса (видео)

перис хилтон, перис хилтон сын, перис хилтон картер реум, перис хилтон дочь, домашние любимцы, Рождество 2023
Фото: Instagram/Paris Hilton | Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

За последний год знаменитость дважды стала мамой.

Related video

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон показала новые кадры первенца Феникса. Видео звезда соцсетей поделилась в Instagram с более 25 млн подписчиков.

Малыш, которому вскоре исполнится один год, позировал на лестнице возле Пэрис и их домашнего любимца. Знаменитость предстала в розовом платье и блестящих туфлях накануне Рождества 2023 года.

"Когда твой ребенок любит щенков так же сильно, как и ты", — написала мама двоих детей.

Сын Пэрис Хилтон и венчурного капиталиста Картера Реума примерил головной убор, улыбаясь на видео.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

"Так приятно видеть, как мама учит своего ребенка быть ласковым с животным!", "Феникс такой же, как его мама!!! Любитель животных", "Пэрис, он просто куколка", — комментируют новый ролик пользователи сети.

Феникс родился в начале 2023 года с помощью суррогатной матери. А уже в ноябре этого же года стало известно об еще одном пополнении в звездной семье. На свет появилась Лондон Мэрилин Хилтон Реум, однако пока Пэрис не показывает свою дочь.

Светская львица и венчурный капиталист поженились осенью 2021 года.

Пэрис Хилтон с мужем и сыном

Напомним, бывший жених Пэрис Хилтон рассказал, почему их отношения не дошли до брака.

Также Фокус писал о том, почему Пэрис Хилтон не смогла сама родить детей.