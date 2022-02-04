Хлои Кардашьян поделилась фото топлес

Таким образом, знаменитость рекламирует новую линейку джинсов собственного бренда.

37-летняя американская звезда телевидения, бизнесвумен и модель Хлои Александра Кардашьян в своем Instagram поделилась с 219 миллионами подписчиков снимком топлес.

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На фото одна из клана Кардашьян позировала полуобнаженной для новой коллекции джинсов своего бренда "Good American". Она была в одних только свободных светло-голубых джинсах, без верха и с распущенными волосами.

[ + – ] Хлои Кардашьян рекламирует новую линейку своего бренда одежды

Подписчики Хлои активно лайкают и комментируют откровенное фото. "Шикарные джинсы", "какая ты красивая!", "у меня перехватило дыхание…" — пишут поклонники 37-летней бизнесвумен под снимком.

Ранее Фокус писал о скандале вокруг пары Хлои Кардашьян и ее бывшего возлюбленного, 30-летнего баскетболиста Тристана Томпсона, который, как оказалось, изменял ей и у него есть ребенок от другой женщины. Впоследствии Тристан извинялся за свои поступки и отметил, что Хлоя не заслужила такого отношения к ней. Однако от их союза осталась 3-летняя дочь Тру Томпсон.

Напомним, 48-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум делилась фото топлес из своего отдыха с мужем на берегах Эгейского моря.