Тренд снова вернулся: как правильно носить джинсы с украшениями осенью 2024 года (фото)

Осенний сезон 2024 года вернул во внимание уже подзабытые джинсы со вставками. Сейчас многие уличные бренды также присоединились к этому и начинают постепенно обращать внимание на этот тренд.

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\После определенного периода отсутствия интереса к необычным джинсам, теперь одежда со вставками снова начинает возвращать интерес модников. О возвращении этого уже подзабытого тренда пишет журналистка модного издания Youmagazine Софи Хайнс, сообщает Daily Mail.

По словам Софи, она стала замечать, что люди видят в таких джинсах отличный вариант на этот осенний сезон. Она также думает, что после забвения с середины 2010-х тренд еще раз получил очередное "новое дыхание".

джинсы с украшениями (фото: Getty)

"Представьте мою радость, когда я узнала, что в этом сезоне джинсы с украшениями возвращаются. Ладно, сейчас не время выпускать мои узкие джинсы на публику (узкие джинсы все еще запрещены), но гораздо более крутой взгляд на ослепительную джинсовую ткань сейчас производит фурор — и, как и вся модная команда журнала You, я очень за это рада", — отметила Хайнс.

Она обратила внимание, что в последнее время все чаще слышит фразу "джинсы с украшениями" от женщин и модниц. Более того, они начинают активно заново интересоваться джинсами именно с украшениями. Конечно есть и такие модники, которые думают о вышивке на джинсах, однако к такому тренду 2000-х, интерес довольно минимальный.

Хайнс говорит, что сейчас многие другие уличные бренды также присоединились к акции и начинают постепенно обращать внимание на этот тренд, который только начал снова интересовать модников. Журналистка отмечает, что главным вопросом сейчас — как правильно надеть такие джинсы осенью 2024 года.

Как носить джинсы с украшениями: мнения стилистов

Модная журналистка Лила Флинт Робертс рекомендует их сочетать с массивным джемпером большого размера и туфлями на каблуках.

джинсы с украшениями (фото: Getty)

Стилист и писательница Стефани Софоклеус убеждена, что если бы сама носила такие джинсы, то комбинировала их "с чистой белой рубашкой и лоферами".

джинсы с украшениями (фото: Getty)

Модный стилист Джессика Кэрролл поддерживает своих коллег и добавляет, что стоит избегать одежды, которая "выглядит слишком девчачьей, [ведь] ваша одежда должна быть немного мальчишеской, чтобы сбалансировать блеск [от ваших джинсов]".

джинсы с украшениями (фото: Getty)

Журналистка Софи Хайнс также указывает, что сейчас цена на эти джинсы колеблется от 56 до 230 фунтов в модных бутиках и в сетях магазинов одежды.

Напомним, Фокус рассказывал о том, какие джинсы попали в антитренды 2024 года. Стилисты и эксперты в сфере повседневной моды однозначно не рекомендуют этой весной и летом носить обильно украшенные бижутерией джинсы, а также модели скинни и бойфренды. Также в антитренды попали брюки из слишком светлого денима

Также мы писали о том, как выбрать джинсы, подобрать размер и не ошибиться. По словам экспертов, они рекомендуют обратить внимание на пять главных показателей, которые помогут подобрать нужную вещь.