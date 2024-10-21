Тренд знову повернувся: як правильно носити джинси з прикрасами восени 2024 року (фото)

Осінній сезон 2024 року повернув до уваги вже призабуті джинси зі вставками. Наразі багато вуличних брендів також долучилися до цього та починають поступово звертати увагу до цього тренду.

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\Після певного періоду відсутності інтересу до незвичних джинсів, тепер одяг зі вставками знову починає повертати інтерес модників. Про повернення цього вже призабутого тренду пише журналістка модного видання Youmagazine Софі Гайнс, повідомляє Daily Mail.

За словами Софі, вона стала помічати, що люди бачать в таких джинсах чудовий варіант на цей осінній сезон. Вона також думає, що після забуття з середини 2010-х тренд ще раз отримав чергове "нове дихання".

джинси з прикрасами (фото: Getty)

"Уявіть мою радість, коли я дізналася, що цього сезону джинси з прикрасами повертаються. Гаразд, зараз не час випускати мої вузькі джинси на публіку (вузькі джинси все ще заборонені), але набагато крутіший погляд на сліпучу джинсову тканину зараз справляє фурор – і, як і вся модна команда журналу You, я дуже за це", — зазначила Гайнс.

Вона звернула увагу, що останнім часом все частіше чує фразу "джинси з прикрасами" від жінок і модниць. Ба більше, вони починають активно заново цікавитися джинсами саме з прикрасами. Звісно є і такі модники, які думають про вишивку на джинсах, однак до такого тренду 2000-х, інтерес доволі мінімальний.

Гайнс каже, що наразі багато інших вуличних брендів також долучилися до акції та починають поступово звертати увагу на цей тренд, який тільки почав знову цікавити модників. Журналістка відзначає, що головним питанням наразі — як правильно вдягнути такі джинси восени 2024 року.

Як носити джинси з прикрасами: думки стилістів

Модна журналістка Ліла Флінт Робертс рекомендує їх поєднувати з масивним джемпером великого розміру та туфлями на підборах.

джинси з прикрасами (фото: Getty)

Стилістка та письменниця Стефані Софоклеус переконана, що якби сама носила такі джинси, то комбінувала їх "з чистою білою сорочкою та лоферами".

джинси з прикрасами (фото: Getty)

Модна стилістка Джесіка Керролл підтримує своїх колег і додає, що варто уникати одягу, який "виглядає надто дівчачим, [адже] ваш одяг має бути трохи хлоп’ячим, щоб збалансувати блиск [від ваших джинсів]".

джинси з прикрасами (фото: Getty)

Журналістка Софі Гайнс також вказує, що наразі ціна на ці джинси коливається від 56 до 230 фунтів у модних бутиках і в мережах магазинів одягу.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, які джинси потрапили в антитренди 2024 року. Стилісти та експерти у сфері повсякденної моди однозначно не рекомендують цієї весни та влітку носити рясно прикрашені біжутерією джинси, а також моделі скіні та бойфренди. Також в антитренди потрапили штани із занадто світлого деніму

Також ми писали про те, як обрати джинси, підібрати розмір і не помилитися. За словами експертів, вони рекомендують звернути увагу на п’ять головних показників, які допоможуть підібрати потрібну річ.