Додають роки і псують фігуру: які джинси потрапили в антитренди 2024 року (фото)

Стилісти та експерти у сфері повсякденної моди однозначно не рекомендують цієї весни та влітку носити рясно прикрашені біжутерією джинси, а також моделі скінні та бойфренди. Також в антитренди потрапили штани із занадто світлого деніму.

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У 2024 році джинси стали неодмінною частиною гардероба кожної людини. Вони будуть представлені в різних стилях і фасонах, від класичних скінні до широких бойфрендів. Однак є стилі джинсів, які навесні та влітку 2024 року стануть антитрендами та навіть зістарять вас на кілька років, пише Best Life.

Вузькі джинси

Якщо є якийсь образ, який на цей час явно застарів, то це джинси скінні.

"Я твердо вірю, що якщо ви бачили пік стилю до Covid, то 2024 року його, найімовірніше, вважатимуть застарілим. Хоча я маю визнати, що була їхнім великим шанувальником", — каже стилістка й експертка з високої моди Єнія Ернандес Фонсека.

Джинси скінні влітку 2024 року вважатимуться застарілими Фото: pixabay.com

Укорочені скінні

Якщо вам подобаються укорочені джинси, у 2024 році кілька стилів матимуть сучасний і модний вигляд: наприклад, джинси з широкими штанинами, джинси бочкоподібного крою або невимушені джинси прямого крою. Проте укорочені скінні, як і раніше, залишаються скінні, і їх краще уникати, якщо ви хочете мати сучасний вигляд, кажуть експерти.

У 2024 рік укорочених моделей джинсів слід уникати, щоб мати сучасний вигляд Фото: denim.store_/ Instagram

Джинси з дуже завищеною талією

Джеффрі Ампратвум, експерт зі стилю і професор Технологічного інституту моди (FIT) у Нью-Йорку, каже, що джинси із занадто завищеною талією можуть зробити вас старшими.

Джинси із занадто завищеною талією можуть зробити вас старшими Фото: fij_style/ Instagram

"Хоча штани та джинси з високою талією прекрасні, джинси із занадто високою талією можуть створити враження неохайного одягу. Якщо тканина сидить набагато вище за пупок, торс здаватиметься коротшим, а пропорції будуть порушені, що додасть більш недбалого вигляду. Натомість обирайте джинси з високою талією всього на 1-1,5 дюйма вище за пупок", — радить експертка зі стилю.

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Джинси-бойфренди

Подивімось правді в очі. Далеко не всі люди мали гарний вигляд у джинсах-бойфрендах. Джинси Dad — улюблена невимушена альтернатива, яку пропонують стилісти, у 2024 році. Їхній невимушений крій і зручна посадка ідеально контрастують з більш зібраним верхом, наприклад, твідовим або шкіряним піджаком.

Стилісти вважають, що далеко не всі люди мали гарний вигляд у джинсах-бойфрендах Фото: denim.store_/ Instagram

Занадто прикрашені джинси

Джинси з прикрасами переживають бум, якого не було з початку нульових, але це не означає, що всі яскраві образи виграшні однаково.

"Надмірно прикрашені джинси старять людей не по роках. Подумайте про яскраві деталі, як-от контрастні ефекти, наприклад, кислотні або мармурові потертості, перебільшені розриви й розриви, а також ефектні шви й прикраси зі стразів", — пояснює Йенія Ернандес Фонсека.

Надмірно прикрашені джинси старять людей не по роках

Дуже світлі блакитні джинси

Дуже світло-блакитні джинси можуть виглядати тьмяними або старими, зазначають стилісти. Темний денім стає дедалі популярнішим: багато людей надають перевагу чорним або сірим тонам, а не світлішим відтінкам. Хоча, безумовно, є місце для найрізноманітніших кольорів деніму.

Дуже світло-блакитні джинси можуть виглядати тьмяними або старими Фото: denim.store_/ Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси сірого кольору будуть у моді навесні 2024 року. Сірі джинси — тренд 2024 року. Вони легко поєднуються з будь-яким стилем одягу і виглядають завжди актуальними.

Крім того, ми також розповідали про те, які фасони джинсів будуть у тренді навесні 2024 року. Мода змінюється, а джинси завжди залишаються в популярності. Цей варіант штанів — вічний тренд, який обов'язково знає в гардеробі кожної людини. Звісно, тренди у світі джинсів мають різні фасони, напилення, відтінки, матеріали тощо.