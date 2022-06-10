Хлої Кардаш'ян показала зворушливе фото доньки з домашнім улюбленцем

Невелика Тру Томпсон обожнює котів.

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Чотирирічна дочка американської моделі Хлої Кардаш'ян та її колишнього коханого, 31-річного Трістана Томпсона, обіймається зі своїм сірим котом на чарівних фото, якими знаменитість поділилася у себе в Instagram, де має 219 млн підписників. На знімках маленька Тру Томпсон солодко баюкає свого улюбленця. Рожевий нашийник кота гармонійно поєднується з ніжно-рожевою сукнею дівчинки.

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На одному з фото донька Хлої цілує свого пухнастого вихованця.

"Тру і Grey Kitty. Погортайте карусель, щоб побачити, як виглядає справжнє щастя", — підписала знімки 37-річна американська зірка телебачення, бізнес-вумен і модель Хлої Кардаш'ян.

Відомо, що маленька Тру любить котів. Як пише People, нещодавно доньці Хлої Кардаш'ян виповнилося чотири роки. На честь цієї грандіозної події її мама організувала чарівну вечірку з рожевими та фіолетовими повітряними кульками, квітами та триярусним тортом. А також на дні народження був аніматор у костюмі кота. Маленька Тру позувала в рожевій сукні з підкладкою з пір'я і рожевим волоссям, заплетеним у косу.

На святі був батут, надувний будиночок, гірка та басейн із кульками. Серед гостей були двоюрідні сестри Тру: п'ятирічна Дрім, дев'ятирічна Пенелопа, восьмирічний Норт, чотирирічна Чикаго та чотирирічна Стормі.

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян розлучилася з батьком Тру, 31-річним баскетболістом Трістаном Томпсоном, у 2019 році після того, як стало відомо, що він переспав із найкращою подругою Кайлі Дженнер, зведеною сестрою Хлої. Утім, спортсмен зраджував свою колишню кохану постійно протягом усього часу, що вони були разом. Нещодавно Фокус розповідав, що в колишнього коханого американської моделі є дитина від іншої жінки. А сам він жалкує про свої вчинки і вважає, що Хлої не заслужила такого ставлення до неї.

Як відомо, пара продовжувала спілкуватися заради доньки. Хлої вважає Трістана своїм найкращим другом і добрим батьком для Тру.