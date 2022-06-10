Хлои Кардашьян показала трогательное фото дочки с домашним любимцем

Маленькая Тру Томпсон обожает котов.

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Четырехлетняя дочь американской модели Хлои Кардашьян и ее бывшего возлюбленного, 31-летнего Тристана Томпсона, обнимается со своим серым котом на очаровательных фотографиях, которыми знаменитость поделилась у себя в Instagram, где у нее 219 млн подписчиков. На снимках маленькая Тру Томпсон сладко баюкает своего любимца. Розовый ошейник кота гармонично сочетается с нежно-розовым платьем девочки.

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На одном из фото дочка Хлои целует своего пушистого питомца.

"Тру и Grey Kitty. Пролистайте карусель, чтобы увидеть, как выглядит настоящее счастье", — подписала снимки 37-летняя американская звезда телевидения, бизнесвумен и модель Хлои Кардашьян.

Известно, что маленькая Тру обожает котов. Как пишет People, недавно дочке Хлои Кардашьян исполнилось четыре года. В честь этого грандиозного события ее мама организовала волшебную вечеринку с розовыми и фиолетовыми воздушными шариками, цветами и трехъярусным тортом. А также на дне рождения был аниматор в костюме кота. Маленькая Тру позировала в розовом платье с подкладкой из перьев и розовыми волосами, заплетенными в косу.

На празднике был батут, надувной домик, горка и бассейн с шариками. Среди гостей были двоюродные сестры Тру: пятилетняя Дрим, девятилетняя Пенелопа, восьмилетний Норт, четырехлетняя Чикаго и четырехлетняя Сторми.

Напомним, Хлои Кардашьян рассталась с отцом Тру, 31-летнем баскетболистом Тристаном Томпсоном, в 2019 году после того, как стало известно, что он переспал с лучшей подругой Кайли Дженнер, сводной сестры Хлои. Впрочем спортсмен изменял своей бывшей возлюбленной постоянно на протяжении всего времени, что они были вмести. Недавно Фокус рассказывал, что что у бывшего возлюбленного американской модели есть ребенок от другой женщины. А сам он сожалеет о своих поступках и считает, что Хлои не заслужила такого отношения к ней.

Как известно, пара продолжала общаться ради дочери. Хлои считает Тристана своим лучшим другом и хорошим отцом для Тру.