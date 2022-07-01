Хлои Кардашьян примерила наряд украинского бренда (фото)
Украинские дизайнеры широко популярны среди мировых знаменитостей.
Американская модель и бизнесвумен Хлои Кардашьян вышла в свет в костюме украинского бренда. Снимками знаменитость поделилась на своей Instagram-странице.
38-летняя телезвезда посетила презентацию бренда SKKN by KIM, принадлежащего ее старшей сестре Ким Кардашьян.
Хлои примеряла наряд от TTSWTRS, состоящий из "голого" комбинезона и леггинсов. Изюминкой костюма является эффект татуировок по всему телу.
Одна из известного клана Кардашьян поделилась каруселью фото с гостями вечеринки — виновницей события Ким Кардашьян, Киморой Ли Симонс, Мин Ли Симонс, Дженнифер Мейер, Сарой Фостер.
К своей "голой татуированной" одежде Хлои добавила светлые босоножки на высокой платформе и массивные серьги-кольца. Волосы американская звезда собрала в аккуратный пучок.
TTSWTRS, как и многие другие украинские бренды, часто выбирают звезды мирового уровня.
Напомним, Хлои Кардашьян сама является обладательницей бренда модной одежды, однако ее бизнес больше сосредоточен на изготовлении повседневной одежды, например джинсов. Недавно бизнесвумен снялась топлес в новом рекламном кампейне своего бренда.
Также Фокус писал о трогательном снимке дочери Хлои с ее домашним любимцем.