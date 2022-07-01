Хлои Кардашьян примерила наряд украинского бренда (фото)

Украинские дизайнеры широко популярны среди мировых знаменитостей.

Американская модель и бизнесвумен Хлои Кардашьян вышла в свет в костюме украинского бренда. Снимками знаменитость поделилась на своей Instagram-странице.

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38-летняя телезвезда посетила презентацию бренда SKKN by KIM, принадлежащего ее старшей сестре Ким Кардашьян.

Хлои примеряла наряд от TTSWTRS, состоящий из "голого" комбинезона и леггинсов. Изюминкой костюма является эффект татуировок по всему телу.

Одна из известного клана Кардашьян поделилась каруселью фото с гостями вечеринки — виновницей события Ким Кардашьян, Киморой Ли Симонс, Мин Ли Симонс, Дженнифер Мейер, Сарой Фостер.

[ + – ] Хлои Кардашьян

К своей "голой татуированной" одежде Хлои добавила светлые босоножки на высокой платформе и массивные серьги-кольца. Волосы американская звезда собрала в аккуратный пучок.

TTSWTRS, как и многие другие украинские бренды, часто выбирают звезды мирового уровня.

[ + – ] Хлои Кардашьян на вечеринке

Напомним, Хлои Кардашьян сама является обладательницей бренда модной одежды, однако ее бизнес больше сосредоточен на изготовлении повседневной одежды, например джинсов. Недавно бизнесвумен снялась топлес в новом рекламном кампейне своего бренда.

Также Фокус писал о трогательном снимке дочери Хлои с ее домашним любимцем.