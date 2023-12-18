Джордж Клуни вспомнил начало отношений с Амаль

Сейчас звездные супруги воспитывают двух общих детей.

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62-летний американский актер Джордж Клуни признался, что он не соответствовал высоким стандартам Амаль Клуни, 45, когда они поженились — и пошутил по этому поводу во время своего последнего интервью Page Six.

"Да, и я все еще [так думаю]", — отметил Клуни, улыбаясь.

Звезда "Одиннадцати друзей Оушена", добавил, что "каждый сказал бы то же самое".

Джордж женился на Амаль Аламуддин в сентябре 2014 года, а в 2017 у супругов родились близнецы Элла и Александр. А познакомил пару общий друг весной 2013 года.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Жена голливудского актера является опытным адвокатом, которая занимала различные должности в правительстве Великобритании и ООН. Амаль также является адъюнкт-профессором права в Школе права Колумбийского университета.

В 2016 году звездная пара вместе основала правозащитную организацию "Фонд Клуни за справедливость". Актер неоднократно осуждал российские военные преступления на территории Украины. А сын супругов нарисовал для президента РФ тюрьму.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Что касается Джорджа, то его последний фильм "Парни в лодке", режиссером которого он стал, основан на реальной истории о команде США по гребле 1936 года, которая участвовала в Олимпийских играх в Берлине и победила в соревнованиях.

Напомним, Джордж Клуни в компании жены посетил премьеру своего нового фильма.

Также Фокус писал о появлении Амаль Клуни на публике в золотом платье.