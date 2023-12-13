Джордж Клуни раскрыл хитрый трюк "Санты" со своими детьми

Шестилетние наследники актера и его жены Амаль верят в Санту.

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62-летний американский актер Джордж Клуни рассказал поклонникам о тайном фокусе Санты со своими шестилетними близнецами Александром и Эллой. Об этом пишет People.

Клуни признается, что двойняшки, рожденные с разницей в несколько минут, все еще "восхищаются Сантой", что он считает очень "полезным".

"Когда мои дети плохо себя ведут, скажем, в июле, мне звонит Санта", — рассказывает актер на премьере своего нового фильма "Парни в лодке".

"И я говорю: "Эй, Санта, как дела?" И он сказал: "Все идет хорошо. Как дети?"", — вспоминает Джордж.

Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Images

И я говорю: "Ну, я не знаю. Дети, как у вас дела?""", — пошутил Клуни.

Он даже пригласил друга быть "Сантой" для этих специальных звонков, добавив: "У меня действительно есть приятель, чей звонок называется "Санта"".

Клуни долгое время был холостяком, прежде чем он начал романтические отношения с Амаль Аламуддин, 45, которая познакомилась с актером через общего друга в апреле 2013 года.

Пара поженилась в сентябре 2014 года в Италии, а в июне 2017 у супругов родилась двойня.

Амаль и Джордж Клуни Фото: Скриншот

Клуни возвращается в режиссерское кресло для своего восьмого полнометражного фильма "Парни в лодке", адаптированного по одноименной книге Дэниела Джеймса Брауна 2013 года. Картина рассказывает о гребной команде Вашингтонского университета, которая представляла Соединенные Штаты на Олимпийских играх 1936 года в Берлине.

Напомним, Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру нового фильма актера.

Также Фокус писал о том, как друзья Джорджа Клуни отреагировали на его роман с Амаль.