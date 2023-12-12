Роскошная Амаль Клуни вышла на красную дорожку с мужем (фото)

Амаль поддерживает своего супруга в продвижении его режиссерской работы "Парни в лодке".

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62-летний американский актер и режиссер Джордж Клуни продолжает промо своей картины "Парни в лодке". Накануне он появился на премьере фильма в Лос-Анджелесе, и на мероприятии его уже традиционно сопровождала жена Амаль.

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Адвокат и правозащитница выглядела росошно в канареечно-желтом платье. Изделие отличалось неглубоким V-образным вырезом, подчеркивающим декольте, а также тонкими бретелями. Наряд облегал фигуру Амаль в форме песочных часов.

Свой образ она дополнила прямоугольным металлическим клатчем и туфлями в тон к нему.

Джордж и Амаль Клуни – одна из самых красивых пар Голливуда Фото: Getty

В свою очередь Джордж выбрал хорошо скроенный черный костюм с зазубренными лацканами, темно-синюю рубашку, а ра руках у него виднелись черно-серебрянные дорогие часы.

Джордж Клуни – режиссер и продюсер спортивной драмы, основанной на научно-популярной книге Дэниела Джеймса Брауна 2013 года "Парни в лодке: девять американцев и их эпические поиски золота на Олимпийских играх 1936 года".

Америку на Олимпийских играх в Берлине, организованных нацистской Германией, представляла команда Вашингтонского университета по гребле.

Большой каст фильма возглавляет Джоэл Эдгертон, который играет Эла Албриксона, ставшего тренером по гребле, а Каллуму Тернеру досталась роль члена команды по гребле Джо Ранца, который изо всех сил пытался занять эту должность после того, как несколько лет назад его бросила семья.

На премьере к семье Клуни присоединилась актриса Хэдли Робинсон, снявшаяся в ленте, Каллум Тернер, Джоэл Эдгертон и другие.

"Парни в лодке" выйдет в кинотеатрах, начиная с Рождества в США, а британские кинозрители смогут увидеть его с 12 января 2024 года.

Ранее Фокус писал, что Амаль Клуни получила награду во время Венецианского кинофестиваля.