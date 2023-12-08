Джордж и Амаль Клуни держались за руки на красной дорожке (фото)

Звездная чета посетила премьеру новой картины голливудского актера.

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62-летний американский актер Джордж Клуни и его жена Амаль, 45, посетили показ его фильма "Парни в лодке" в Сиэтле. Об этом пишет Daily Mail.

Клуни выбрал для выхода темно-синий джемпер с горловиной в сочетании с темно-серым пальто и брюками.

Британская юрист ливанского происхождения Амаль Клуни надела ярко-красное платье миди без рукавов с пайетками. Жена голливудского актера добавила своей фигуре высоты с помощью пары серебряных туфель на каблуках и сочетала их с золотой сумкой-клатчем.

Распустив свои длинные темные волосы, Амаль дополнила вечерний образ парой сережек.

Знаменитости держались за руки, позируя фотографам мероприятия и улыбаясь.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Пара поженилась в Италии в сентябре 2014 года, а их шестилетние близнецы Элла и Александр родились через три года. Супруги довольно часто выходят вместе на красные дорожки.

"Парни в лодке" рассказывает историю гребцов Вашингтонского университета, которые представляли Соединенные Штаты на летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Напомним, Амаль Клуни появилась на публике в роскошном белом платье.

Также Фокус писал о появлении жены Джорджа Клуни на публике в золотом платье.