Амаль Клуни появилась на собственном вечере в потрясающем белом платье

Амаль и Джордж Клуни доказывают, что они самая гламурная влиятельная пара, собирая элиту Голливуда на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке в честь "защитников справедливости".

Related video

Джордж Клуни и Амаль Клуни выглядели потрясающе днем ранее, приветствуя огромное количество деятелей шоу-бизнеса на своей второй ежегодной премии Albie Awards, которая проходила в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Премия Альби присуждается Фондом Клуни тем, кого они называют "мужественными защитниками справедливости, которые подвергаются большому риску за то, что они делают". В число лауреатов этого года вошли украинская неправительственная организация, конголезский активист по борьбе с изнасилованиями и два иранских журналиста, которые рассказали историю убийства Махсы Амини, которая положила начало восстанию за свободу женщин в их стране. Об этом пишет Daily Mail.

Премия названа в честь судьи Альби Сакса, всемирно известного южноафриканского юриста, заключенного в тюрьму, а затем изгнанного за свою активность против режима апартеида.

Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Выразить свою поддержку пришли друзья пары, в том числе Эмили Блант, Джон Красински, Дэниел Крейг, Рэйчел Вайс, Скарлетт Йоханнссон, Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Синди Кроуфорд и другие.

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

Амаль Клуни, как хозяйка вечера, выбрала эффектный наряд. Она вышла в свет в белом, расшитом пайетками платье с небольшим шлейфом. И дополнила образ бриллиантовыми серьгами и браслетом, а также маленьким атласным клатчем.

Джордж Клуни поддерживал супругу в элегантном классическом смокинге.

Также на вечере присутствовала мать Амаль, ливанская журналистка Бария Аламуддин.

В какой-то момент влиятельная голливудская пара также позировала с модельером Донателлой Версаче и магнатом красоты Шарлоттой Тилбери.

Множество голливудских пар превратили праздник в свидание, ведь пока продолжается забастовка актеров, выходов на красную дорожку нет.

Мэтт Дэймон и Люсиана Баррорсо

Так, на вечер Амаль и Джорджа пришли Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, Джулианна Мур и Барт Фрейндлих, Мэтт Дэймон и Люсиана Баррорсо, а также Эмили Блант и Джон Красински.

На вечере, среди прочих звезд также были триумфаторы Грета Гервиг и Ноа Баумбах, которые празднуют миллиардный успех своего фильма "Барби".

На вечере произошло и воссоединение актрис: Мерил Стрит и Энн Хэтэуэй сидели рядом спустя 17 лет после своего фильма "Дьявол носит Prada".

Впрочем, несмотря на то, что событие было официальным, гости подсаживались к своим друзьям и делали селфи. Развлекала гостей Алиша Киз.

Вечер Albie Awards

Напомним, еще недавно Амаль Клуни и ее супруг путешествовали по Европе, однако теперь они вернулись в Нью-Йорк.