Джордж Клуні продає свій знаменитий маєток на озері Комо за величезну суму (відео)

Клуні готовий показати будинок тільки потенційним покупцям із числа заможних людей. Ніякої реклами і галасу в пресі він не хоче.

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62-річний американський актор і підприємець Джордж Клуні вирішив продати свій розкішний маєток на березі озера Комо в Північній Італії, призначивши за нього ціну в 100 мільйонів євро ($107 мільйонів), повідомляє Page Six. Він купив будинок, відомий як Вілла Олеандра, у сім'ї Хайнц за $10 мільйонів у 2002 році.

Уперше чутки про те, що актор хоче продати віллу, з'явилися ще в 2010-му. Тоді Клуні подумував позбутися нерухомості через папараці, які буквально прописалися біля будинку. Потім розмови поновилися у 2015-му, менш ніж через рік після одруження Клуні. Зараз, за чутками, сім'я актора готова розпрощатися з будинком остаточно.

Вілла Олеандра на озері Комо

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"Джордж любить цей район і людей, які там живуть, але усвідомлює, яку увагу він отримує, коли перебуває в місті. Він отримав величезну пропозицію на віллу, яку він розглядає, і він хотів би купити іншу, менш доступну для сторонніх нерухомість в іншому районі Італії", — розповіло журналістам джерело.

Що стосується вілли на озері Комо, то власник не став виставляти її на відкритий продаж. За даними інсайдерів, є невеликий список потенційних і дуже заможних людей, яким буде показано об'єкт. Клуні проти реклами та галасу в пресі.

За ті роки, що Клуні володів віллою, її часто відвідували вражаючий список знаменитостей Голлівуду, політиків і членів королівської сім'ї, зокрема Бред Пітт, Метт Деймон, Емілі Блант, Джон Красінскі, Барак і Мішель Обама, Меган Маркл і принц Гаррі.

У Амаль і Джорджа є приголомшливий маєток Domaine du Canadel у французькому Провансі, який вони купили 2021 року, і там вони люблять проводити час зі своїми двома дітьми. Однак цього літа пару помітили і в поки що їхній віллі в Італії. Їх бачили на побаченнях у кількох ресторанах цього району.

Крім маєтків в Італії та Франції, у подружжя — великий портфель нерухомості, який також включає нерухомість в Англії, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав, що Джордж Клуні закликав світову спільноту ліквідувати ПВК "Вагнер".