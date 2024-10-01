Кейт Миддлтон раскритиковали из-за видео о выздоровлении: в чем причина

9 сентября будущая королева Великобритании сообщила о завершении курса химиотерапии. Впрочем, полноценно к работе она пока не возвращается.

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Кейт Миддлтон раскритиковали из-за видео о завершении ею химиотерапии. Об этом пишет In Touch.

"Это стало жестоким напоминанием Кейт о том, что всегда будет цинизм, когда она выставляет себя на глаза общественности", — отметил источник.

По словам инсайдера, принцесса Уэльская старалась избегать чтения чего-то негативного, однако трудно игнорировать то, что некоторые люди говорят, что она "тянула Меган" и что видео было "чрезмерным и слишком хореографическим".

"Кейт очень серьезно воспринимает общественное восприятие. Она так усердно работает, чтобы никогда не ошибиться, и поэтому ее обычно так хвалят все. Она не воспринимает это как должное и ценит это, но она также привыкла быть одним из любимых членов семьи, что касается общественности и прессы", — добавил источник.

Поэтому критика со стороны общественности "приносит ей много страданий".

Кейт Миддлтон

В частности, инсайдер вспомнил о скандале с отредактированным фото Кейт и ее детей в начале 2024 года.

"Она признала, что это была ошибка, что ей никогда не следовало пользоваться фотошопом, и взяла на себя ответственность. Но на этот раз она не считает, что заслуживает критики. Она искренне потрясена тем, что люди пытаются уничтожить ее, когда она была такой аутентичной и чистой. Это больно, и она теперь отступает и пересматривает свою позицию относительно такой открытости в будущем", — отметил источник.

9 сентября супруга принца Уильяма рассказала, что закончила профилактическую химиотерапию. На видео видно, как Кейт вместе с Уильямом и тремя их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, наслаждались прогулками на свежем воздухе.

Впрочем, некоторые пользователи сети восприняли видео как пиар-ход и попытку улучшить имидж королевской семьи. К тому же, британцы отметили, что многие люди проходят через такие испытания, однако не могут себе позволить полностью отойти от работы, как монаршие персоны.

"Так ужасно и грубо изображать выздоровление от рака таким образом, хотя на самом деле это далеко не так. Объявлять о том, что вы закончили лечение, с помощью короткометражного фильма голливудского производства", — писали пользователи сети.

Напомним, Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после новостей о выздоровлении.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон на Рождество 2024.