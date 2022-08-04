"Путин — пророк": Кремль обновил методичку для пропагандистов, — СМИ

Сотрудникам росСМИ велят сравнивать войну в Украине с Первой мировой. Также их обязали рассказывать о внутренних врагах, скором закате Запада и праведной миссии России.

В Администрации президента РФ подготовили новую методичку для пропагандистов. Об этом сообщает "Медуза", которая располагает копией документа. По данным издания, методичку подготовили к 1 августа — годовщине объявления Германией войны России в 1914 году.

"Своих не бросаем"

РосСМИ теперь должны рассказывать о том, что сейчас, как и в начале XX века Россию в военное противостояние втянул Запад, развязывающий войны ради обретения новых колоний. Россиянам же приходится в них участвовать, так как они не могут бросить в беде "братские народы" и вынуждены встать "на защиту угнетаемых".

"Современный украинский кризис"

В методичке война в Украине названа "современным украинским кризисом", который начался из-за Евромайдана и последовавших за ним военными действиями на Донбассе. Их причиной называют ущемление "украинскими радикалами и официальными киевскими властями" русскоязычных граждан, которые не хотели жить "во враждебном к русским украинском государстве".

[ + – ] В методичке ни слова не сказано о том, что волнения в Крыму и на Донбассе инспирировали россияне

Именно поэтому Крым захотел войти в состав России, а Донецкая и Луганская области провозгласили независимость. Авторы методички считают, что это не противоречит международному законодательству, эти регионы просто "реализовали право наций на самоопределение".

Российских пропагандистов также обязали рассказывать о том, как Запад приступил в Украине к "взращиванию с помощью человеконенавистнической идеологии и русофобии нескольких поколений людей, ненавидящих Россию и готовых убивать русских". При этом попытки Кремля погасить конфликт мирным путем не удались из-за действия США, которые сделали из Украины "передовую в противостоянии Запада против России". Именно поэтому РФ "вынудили" начать войну.

Роль Запада

Авторы методички подробно остановились на том, как нужно рассказывать о вмешательстве Запада во внутренние дела РФ, сравнивая сложившееся положение с началом XX века. Они вспомнили о том, что Германия финансировала деятельность большевиков, что в итоге в 1917 году привело к "массовым беспорядкам". Эти же методы якобы используются и сейчас: Запад "финансирует несистемную оппозицию, протестные движения и антироссийские СМИ". Причем он стал прилагать больше усилий по этим направлениям после 24 февраля.

Пропагандисты должны объяснять своей аудитории, что власти справедливо присваивают некоторым статус иностранных агентов. Авторы методички настаивают на том, что "все организации, СМИ, блогеры и журналисты, получающие иностранное финансирование, выступают исключительно против СВО и позиции России".

Также иноагенты по указке иностранных разведок раскручивают фейки и демонстрируют не только антивластные, но и антирусские настроения, став национал-предателями. Об этом в частности свидетельствует их радость по поводу гибели российских солдат.

"Закат" США и новый миропорядок

Авторы методички Кремля настаивают на том, чтобы россиян убеждали в развитии мирового "антиамериканского тренда", результатом которого станет потеря США всех военных союзников и "даже торговых партнеров серьезного уровня".

Россияне должны знать, что все это станет возможным после окончания войны в Украине, которая даст старт для "формирования нового миропорядка". Именно в этом и состоит миссия России на международной арене: сформировать "более справедливый и безопасный миропорядок". Он должен гарантировать, что безопасность любого государства не будет "осуществляться за счет снижения уровня безопасности другого государства", а также не позволит никаким народам увеличивать свое благосостояние за счет других народов или государств.

Авторы методички подчеркивают, что об этом президент РФ Владимир Путин заявлял в мюнхенской речи еще в 2007 году, когда "Россия стала пророком грядущей дегегемонизации международных отношений". Именно поэтому вокруг нее сконсолидируется большая часть мира.

Как сообщалось, в предыдущих методичках в Кремле приказали пропагандистам проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой. При этом военную агрессию России предлагают называть "борьбой с безбожниками".

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в России выпустили специальный справочник для коллаборантов и предателей "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству".