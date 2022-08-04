"Путін — пророк": Кремль оновив методичку для пропагандистів, — ЗМІ

Співробітникам росЗМІ наказують порівнювати війну в Україні з Першою світовою. Також їх зобов'язали розповідати про внутрішніх ворогів, швидкий захід сонця Заходу і праведну місію Росії.

В Адміністрації президента РФ підготували нову методику для пропагандистів. Про це повідомляє "Медуза", яка має копію документа. За даними видання, методичку підготували до 1 серпня — річниці оголошення Німеччиною війни Росії 1914 року.

"Своїх не кидаємо"

РосЗМІ тепер мають розповідати про те, що зараз, як і на початку XX століття, Росію у воєнне протистояння втягнув Захід, який розв'язує війни задля набуття нових колоній. Росіянам ж доводиться в них брати участь, оскільки вони не можуть кинути в біді "братські народи" і змушені стати "на захист пригноблених".

"Сучасна українська криза"

У методичці війну в Україні названо "сучасною українською кризою", яка розпочалася через Євромайдан і воєнні дії, що послідували за ним на Донбасі. Їх причиною називають утиск "українськими радикалами та офіційною київською владою" російськомовних громадян, які не хотіли жити "у ворожій до російської української держави".

[ + – ] У методичці жодного слова не сказано про те, що хвилювання в Криму та на Донбасі інспірували росіяни

Саме тому Крим захотів увійти до складу Росії, а Донецька та Луганська області проголосили незалежність. Автори методички вважають, що це не суперечить міжнародному законодавству, ці регіони просто "реалізували право націй на самовизначення".

Російських пропагандистів також зобов'язали розповідати про те, як Захід приступив в Україні до "вирощування за допомогою людиноненависницької ідеології та русофобії кількох поколінь людей, які ненавидять Росію та готові вбивати росіян". При цьому спроби Кремля погасити конфлікт мирним шляхом не вдалися через дії США, які зробили з України "передову протистояння Заходу проти Росії". Саме тому РФ "змусили" розпочати війну.

Роль Заходу

Автори методички докладно зупинилися на тому, як треба розповідати про втручання Заходу у внутрішні справи РФ, порівнюючи становище, що склалося, з початком XX століття. Вони згадали у тому, що Німеччина фінансувала діяльність більшовиків, що у результаті 1917 року призвело до "масових заворушень". Ці ж методи нібито використовуються і зараз: Захід "фінансує несистемну опозицію, протестні рухи та антиросійські ЗМІ". Причому він почав докладати більше зусиль у цих напрямках після 24 лютого.

Пропагандисти повинні пояснювати своїй аудиторії, що влада справедливо надає деяким статус іноземних агентів. Автори методички наполягають на тому, що "всі організації, ЗМІ, блогери та журналісти, які отримують іноземне фінансування, виступають виключно проти СВО та позиції Росії".

Також іноагенти за вказівкою іноземних розвідок розкручують фейки та демонструють не лише антивладні, а й антиросійські настрої, ставши націонал-зрадниками. Про це, зокрема, свідчить їхня радість з приводу загибелі російських солдатів.

"Захід сонця" США і новий світопорядок

Автори методички Кремля наполягають на тому, щоб росіян переконували у розвитку світового "антиамериканського тренду", результатом якого стане втрата США всіх військових союзників і "навіть торгових партнерів серйозного рівня".

Росіяни повинні знати, що це стане можливим після закінчення війни в Україні, яка дасть старт для "формування нового світопорядку". Саме в цьому і полягає місія Росії на міжнародній арені: сформувати "справедливіший і безпечніший світопорядок". Він повинен гарантувати, що безпека будь-якої держави не "здійснюватиметься за рахунок зниження рівня безпеки іншої держави", а також не дозволить жодним народам збільшувати свій добробут за рахунок інших народів чи держав.

Автори методички наголошують, що про це президент РФ Володимир Путін заявляв у мюнхенській промові ще в 2007 році, коли "Росія стала пророком майбутньої дегегемонізації міжнародних відносин". Саме тому навколо неї сконсолідується більшість світу.

Як повідомлялося, у попередніх методичках у Кремлі наказали пропагандистам проводити паралелі між війною в Україні, хрещенням Русі та Невською битвою. При цьому військову агресію Росії пропонують називати "боротьбою з безбожниками".

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в Росії випустили спеціальний довідник для колаборантів та зрадників "Довідник для громадян України щодо організації опору київському маріонетковому уряду".