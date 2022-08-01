У нових методичках Кремля війну порівнюють із хрещенням Русі, а Путіна з Невським, — ЗМІ

Журналісти отримали доступ до документів, у яких військову агресію Росії пропонують називати "боротьбою з безбожниками".

У методичках Кремля, підготовлених у липні, від державних і провладних ЗМІ, а також політиків РФ вимагають порівнювати повномасштабну війну проти України з хрещенням Русі та Невською битвою. Про це в понеділок, 1 серпня, повідомило "Медуза" з посиланням на два такі документи, які потрапили у розпорядження видання.

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У методичках повномасштабне вторгнення РФ в Україну продовжують пояснювати діями так званого колективного Заходу, які, за словами авторів рекомендацій, уже майже тисячу років нападають на Росію, щоб розділити її, заволодіти ресурсами та знищити православ'я. У документах зазначається, що саме ухвалення православ'я свого часу допомогло об'єднати "руські землі" та створити державу, головною цінністю якої стала "терпимість".

Також у методичках йдеться, що як і хрещення Русі, війна в Україні закладає "основи розвитку Росії на століття вперед", а відбувається це, зокрема, й завдяки президенту РФ Володимиру Путіну. Однією з цілей війни в документі позначається "боротьба з безбожниками", яких у методичках характеризують як "насильників, розбійників і вбивць", які "ні в що не вірили — і вважали, що це звільняє їх від будь-яких моральних зобов'язань перед іншими людьми".

Крім цього, в документі проведено багато паралелей з Невською битвою — автори кремлівських методичок стверджують, що, як і тоді, Захід зараз намагається розколоти РФ заради необхідних йому ресурсів, зокрема корисних копалин.

"Суспільство споживання, що склалося на Заході, вимагає багато ресурсів. Власні ресурси у Заходу закінчилися кілька століть тому", — йдеться в тексті документа.

Одна з глав методичок, за словами журналістів, називається "Сила у правді!" — ці слова там приписані до Олександра Невського.

"Керівництво Росії та особисто Володимир Путін не допустили нападу на Росію. Було ухвалено рішення про початок СВО ("спеціальної військової операції"), що дозволило уникнути повторення 22 червня 1941 року з вторгненням нацистських військ на територію Росії", — йдеться в документі.

Журналісти вже виявили кілька публікацій російських видань, у яких використовуються наведені в методиках тези — йдеться про такі ЗМІ, як "Газета.ру", "ФедералПрес", "РИА Новости" та Regnum.

Близькі до Кремля джерела видання заявили, що зараз у Путіна намагаються знайти спосіб пояснити російському суспільству причини та цілі повномасштабної війни проти України, оскільки чим довше вона триває, тим частіше в людей виникають відповідні питання.

Нагадаємо, у травні російські ЗМІ повідомили, що в російських елітах зросла невдоволення президентом Путіним на тлі повномасштабної війни проти України. У зв'язку з цим у Кремлі сподіваються на відхід російського лідера "в найближчій перспективі", стверджували журналісти.

Також ЗМІ повідомляли про прагнення Кремля відмовитися від терміну "денацифікація" у пропагандистських матеріалах, оскільки росіяни не розуміють його значення.