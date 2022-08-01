В новых методичках Кремля войну сравнивают с крещением Руси, а Путина с Невским, — СМИ

Журналисты получили доступ к документам, в которых военную агрессию России предлагают называть "борьбой с безбожниками".

В методичках Кремля, подготовленных в июле, от государственных и провластных СМИ, а также политиков РФ требуют сравнивать полномасштабную войну против Украины с крещением Руси и Невской битвой. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщило "Медуза" со ссылкой на два таких документа, попавших в распоряжение издания.

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В методичках полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжают объяснять действиями так называемого коллективного Запада, которые, по словам авторов рекомендаций, уже почти тысячу лет нападает на Россию, чтобы разделить ее, завладеть ресурсами и уничтожить православие. В документах указывается, что именно принятие православие в свое время помогло объединить "русские земли" и создать государство, главной ценностью которого стала "терпимость".

Также в методичках говорится, что как и крещение Руси, война в Украине закладывает "основы развития России на столетия вперед", а происходит это в том числе и благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Одной из целей войны в документе обозначается "борьба с безбожниками", которых в методичках характеризуют как "насильников, разбойников и убийц", которые "ни во что не верили — и считали, что это освобождает их от каких-либо моральных обязательств перед другими людьми".

Помимо этого в документе проведено много параллелей с Невской битвой — авторы кремлевских методичек утверждают, что, как и тогда Запад сейчас пытается расколоть РФ ради необходимых ему ресурсов, в частности полезных ископаемых.

"Сложившееся на Западе общество потребления требует много ресурсов. Собственные ресурсы у Запада закончились несколько веков назад", — говорится в тексте документа.

Одна из глав методичек, по словам журналистов, называется "Сила в правде!" — эти слова там приписаны Александру Невскому.

"Руководство России и лично Владимир Путин не допустили нападения на Россию. Было принято решение о начале СВО ("специальной военной операции"), что позволило избежать повторения 22 июня 1941 года с вторжением нацистских войск на территорию России", — говорится в документе.

Журналисты уже обнаружили несколько публикаций российских изданий, в которых используются приведенные в методичках тезисы — речь идет о таких СМИ, как "Газета.ру", "ФедералПресс", "РИА Новости" и Regnum.

Близкие к Кремлю источники издания заявили, что сейчас у Путина пытаются найти способ объяснить российскому обществу причины и цели полномасштабной войны против Украины, так как чем дольше она длится, тем чаще у людей возникают соответствующие вопросы.

Напомним, в мае российские СМИ сообщили, что в российских элитах возросло недовольство президентом Путиным на фоне продолжающейся полномасштабной войны против Украины. В связи с этим в Кремле надеются на уход российского лидера "в обозримой перспективе", утверждали журналисты.

Также СМИ сообщали о стремлении Кремля отказаться от термина "денацификация" в пропагандистских материалах, так как россияне не понимают его значение.