У Кремлі незадоволені Путіним і сподіваються, що він скоро піде, — "Медуза"

В оточенні президента РФ навіть обговорюють кандидатури його потенційних наступників, серед яких заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

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У російських елітах зросло невдоволення президентом РФ Володимиром Путіним на тлі повномасштабної війни проти України. У зв'язку з цим у Кремлі сподіваються на відхід російського лідера "в найближчій перспективі", однак вважають, що це може статися лише в разі погіршення стану його здоров'я. Про це пише видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії.

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Журналісти зазначають, що через три місяці після початку вторгнення в оточенні Путіна налаштовані песимістично — у тому числі й через погіршення становища в економіці на тлі західних санкцій. При цьому в Кремлі не зуміли розробити сценарій, за якого бойові дії в Україні могли б закінчитись за умови збереження рейтингів.

"Задоволених Путіним, напевно, майже немає. Бізнес і багато членів уряду незадоволені тим, що президент розпочав війну, не подумавши про масштаби санкцій, — із такими санкціями жити нормально не можна. "Яструбів" (прихильників продовження війни — ред.) не влаштовують темпи "спецоперації". Вони думають, що можна діяти рішучіше", — сказало журналістам джерело, близьке до Кремля.

Ці слова підтвердили ще два джерела видання, близьких до адміністрації президента (АП) РФ, а також два співрозмовники, близькі до російського уряду. Водночас близькі до АП джерела стверджують, що "яструби", насамперед силовики", вважають, що зараз щодо "спецоперації" необхідно діяти "жорсткіше", а саме провести "широку мобілізацію резервістів" і воювати "до перемоги", тобто до взяття Києва.

Однак у Кремлі, як заявили журналістам співрозмовники, на мобілізацію не готові, бо ще у квітні результати закритих соціологічних опитувань показали, що навіть ті росіяни, які підтримують війну, воювати самі або відправляти на фронт своїх родичів не хочуть.

Незадоволені Путіним і найбільші бізнесмени, а також більшість "цивільних" чиновників, які становлять так звану "партію миру". Там не бачать із боку президента РФ кроків щодо досягнення миру, проте стикаються з великими проблемами в економіці держави-агресора.

"Проблеми (у Росії через війну) вже видно, а в середині літа вони просто посипляться з різних боків: транспорт, медицина, навіть сільське господарство. Ніхто про такий масштаб просто не думав", — повідомило "Медузі" близьке до уряду джерело.

Співрозмовник видання додав, що до початку повномасштабної війни в Путіна ніхто не прораховував можливість повної відмови Європи від імпорту газу та нафти — ембарго все ще обговорюється країнами ЄС, проте, на думку джерел журналістів, президент РФ і "партія війни" не вірять, що його справді запровадять. При цьому в публікації наголошується, що Путін "не хоче думати про економічні труднощі, які є очевидними для більшості чиновників, і тим більше не хоче пов'язувати їх із війною".

На тлі цього в російській владі дедалі частіше обговорюється тема "майбутнього після Путіна", стверджують джерела, близькі до адміністрації президента Росії та уряду.

"Це не про те, що Путіна прямо зараз хочуть скинути та готується змова. Але є розуміння, або побажання, що в досить найближчій перспективі керувати державою він не буде. Президент натворив, але потім усе можна буде виправити — якось домовитися (із Заходом і Україною)", — додав ще один співрозмовник видання.

За словами джерела, у Кремлі йде негласне обговорення потенційних наступників Путіна, серед яких мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв і перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко. Останній курирує в Кремлі питання Донбасу та поряд із главою Росгвардії Віктором Золотовим входить до "ближнього кола" Путіна.

При цьому джерела видання наголосили — у Кремлі вважають, що Путін може залишити свою посаду "тільки за серйозного погіршення стану здоров'я".

"У результаті невдоволення високопосадовців ні в чому — крім розмов один із одним — не виявляється. За словами близького до федерального уряду співрозмовника, "люди плюються, але все одно працюють, ставлять країну на військові рейки", — йдеться в публікації.

Так, у Кремлі все ще працюють над питанням проведення "референдумів" щодо приєднання ОРДЛО та Херсонської області до РФ, які можуть відбутися 11 вересня. Джерела не виключають, що разом із "референдумами" відбудеться і голосування в Білорусі про "злиття" з Росією — у разі, "якщо вдасться продавити (лідера республіки Олександра) Лукашенка", який у свою чергу "від такого сценарію всіляко йде".

Нагадаємо, за даними керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну на російського президента Володимира Путіна було скоєно замах.

Тим часом в американській розвідці вважають малоймовірними сценарії, за яких Путіна можуть усунути від влади або змусити його припинити війну в Україні.