У РФ випустили довідник для створення "опору київському режиму", — ГУР

Як зазначили в українській розвідці, довідник зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує психологічної допомоги.

У Росії випустили спеціальний довідник для колаборантів і зрадників "Довідник для громадян України щодо організації опору київському маріонетковому уряду". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Довідник на 14 сторінок для фанатів "російського світу" містить докладні поради щодо саботажу роботи практично в усіх сферах:

Державна служба

органи влади

офісна робота

медицина

освіта

правоохоронна діяльність

релігія та інші

У розвідці наводять приклади тексту, який сповнений ненависті до всього українського. Там містять штампи пропаганди "київський режим", "на*ики", "маріонетковий уряд". Самі поради, як кажуть у ГУР, повторюють радянські принципи бюрократії. Наприклад, відповідати нелогічно та заплутано, пропонувати переходити на російську мову, не повідомляти про факти корупції на роботі, писати якнайбільше запитів, використовувати більше ліків і перев'язувальних засобів, ніж потрібно.

"Загалом російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує психологічної допомоги", — резюмують у ГУР Міноборони.

Нагадаємо, за даними розвідки, ЗС РФ вербує ув'язнених і громадян Азії через величезні втрати в Україні. Іноземцям пропонують громадянство та високу зарплату.

Раніше повідомлялося, що через велику кількість поранених солдатів у РФ почали мобілізувати медиків.