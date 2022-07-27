У РФ випустили довідник для створення "опору київському режиму", — ГУР
Як зазначили в українській розвідці, довідник зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує психологічної допомоги.
У Росії випустили спеціальний довідник для колаборантів і зрадників "Довідник для громадян України щодо організації опору київському маріонетковому уряду". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Довідник на 14 сторінок для фанатів "російського світу" містить докладні поради щодо саботажу роботи практично в усіх сферах:
- Державна служба
- органи влади
- офісна робота
- медицина
- освіта
- правоохоронна діяльність
- релігія та інші
У розвідці наводять приклади тексту, який сповнений ненависті до всього українського. Там містять штампи пропаганди "київський режим", "на*ики", "маріонетковий уряд". Самі поради, як кажуть у ГУР, повторюють радянські принципи бюрократії. Наприклад, відповідати нелогічно та заплутано, пропонувати переходити на російську мову, не повідомляти про факти корупції на роботі, писати якнайбільше запитів, використовувати більше ліків і перев'язувальних засобів, ніж потрібно.
"Загалом російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує психологічної допомоги", — резюмують у ГУР Міноборони.
Нагадаємо, за даними розвідки, ЗС РФ вербує ув'язнених і громадян Азії через величезні втрати в Україні. Іноземцям пропонують громадянство та високу зарплату.
Раніше повідомлялося, що через велику кількість поранених солдатів у РФ почали мобілізувати медиків.