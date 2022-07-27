В РФ выпустили справочник для создания "сопротивления киевскому режиму", — ГУР

Как отметили в украинской разведке, справочник изображает пророссийского коллаборанта как малограмотного недоумка, который нуждается в психологической помощи.

В России выпустили специальный справочник для коллаборантов и предателей "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Справочник на 14 страниц для фанатов "русского мира" содержит в себе подробные советы по саботажу работы практически во всех сферах:

государственная служба

органы власти

офисная работа

медицина

образование

правоохранительная деятельность

религия и другие

В разведке приводят примеры текста, который полон ненависти ко всему украинскому. Там содержат штампы пропаганды "киевский режим", "на*ики", "марионеточное правительство". Сами советы, как говорят в ГУР, повторяет советские принципы бюрократии. Например, отвечать нелогично и запутанно, предлагать переходить на русский язык, не сообщать о фактах коррупции на работе, писать как можно больше запросов, использовать больше лекарств и перевязочных средств, чем нужно.

"В целом, российская пропаганда изображает пророссийского коллаборанта как малограмотного недоумка, который нуждается в психологической помощи", — резюмируют в ГУР Минобороны.

Напомним, по данным разведки, ВС РФ вербует заключенных и граждан Азии из-за огромных потерь в Украине. Иностранцам предлагают гражданство и высокую зарплату.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества раненых солдат в РФ начали мобилизировать медиков.