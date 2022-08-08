Поїде Лавров: Путін відмовився брати участь у Генасамблеї ООН

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, Путін також не братиме участі у Генасамблеї навіть в онлайн-форматі.

Президент Росії Володимир Путін не братиме участі у Генеральній Асамблеї ООН, засідання якої відбудеться у вересні. До того ж, за словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, глава Кремля не планує на ній виступати навіть по відеозв'язку, повідомляє агентство ТАСС.

"Ні. Поїздка та виступ не плануються", — коротко відповів Пєсков на запитання журналістів.

Згідно з опублікованими даними на сайті правової інформації РФ, російську делегацію для участі у 77-й сесії Генасамблеї у Нью-Йорку очолить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Також у делегацію увійдуть заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін, голова Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін, постпред Росії при ООН Василь Небензя та представник Держдуми Леонід Слуцький.

Щорічна сесія Генасамблеї запланована на період з 20 по 26 вересня 2022 року. У ній традиційно візьмуть участь глави держав, прем'єри та міністри 193 країн світу.

Як заявив обраний голова сесії Генасамблеї Чаба Кьорьоші, учасники заходу уважно стежитимуть за розвитком подій в Україні та перспективами врегулювання. За його словами, війна в Україні є одним із найгірших конфліктів у світі за останні кілька десятиліть.

Також Кьорьоші зазначив, що зараз багато учасників 77-ї Генасамблеї намагаються сприяти переговорам між Україною та РФ, які забезпечать мирне врегулювання конфлікту.

Раніше представник російського МЗС Олексій Дробінін 3 серпня заявив, що для Росії епоха конструктивної співпраці із Заходом безповоротно завершена. Він також зазначив, що ООН необхідно реформувати шляхом розширення Радбезу організації за рахунок африканських, азіатських та латиноамериканських країн.

В Адміністрації президента РФ підготували нову методичку для російських пропагандистів. Серед іншого, росЗМІ наказують називати війну в Україні "сучасною українською кризою", яка виникла через Євромайдан у 2014 році.