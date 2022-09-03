Самі винні: Лаврову та російській делегації не видали візи до США для візиту в ООН

Росія серйозно обмежила штат працівників в американському посольстві і, отже, можливості обробки віз.

Росія подала до США запит на отримання 56 віз, щоб дозволити главі МЗС РФ Сергію Лаврову та його делегації поїхати на щорічну зустріч світових лідерів в ООН, яка пройде у Нью-Йорку у вересні. Поки що ніхто з них не отримав схвалення, повідомляє Reuters.

Постпред Росії в ООН Василь Небензя у листі до генсека ООН Антоніу Гутеррешу заявив, що несхвалення віз США для російських громадян "викликає тривогу".

Представник Державного департаменту розповів агентству Reuters, що США серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країна дислокації ООН. Він наголосив, що візові записи є конфіденційними, тому Штати не можуть коментувати окремі випадки у відмові. Також він зазначив, що подавати документи на отримання візи потрібно раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку. Представник Держдепу додав, що це особливо важливо через необґрунтовані дії Російської Федерації проти посольства США у РФ, зокрема через примусове звільнення дипломатів у Москві.

Варто зазначити, що Росія серйозно обмежила штат працівників в американському посольстві і, отже, можливості обробки віз.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив війною Молдові у разі загрози безпеці російським військовим у непідконтрольному молдавській владі Придністров'ю.

Також Фокус писав, що президент Росії Володимир Путін не братиме участі у Генеральній Асамблеї ООН, засідання якої відбудеться у вересні.