Все-таки свои люди: Лукашенко якобы не хочет, чтобы белорусские дроны использовали в Украине

Белорусский диктатор требует от руководства военно-промышленного комплекса быстрее наладить выпуск беспилотников, которые он намерен продавать всем желающим.

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21 октября президент Беларуси Александр Лукашенко посетил полигон в Брестской области, где ему показали беспилотники отечественного производства, сообщает государственное агентство БЕЛТА.

"Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец? Любой образец сейчас на фронт — и он воюет?" — спросил Лукашенко у председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

Его заверили, что некоторые дроны уже стоят на вооружении белорусской армии, часть образцом сейчас проходит испытания, в том числе с помощью военных. Диктатору рассказали, что программное обеспечение и системы управления у беспилотников отечественного производства и похвастались тем, что эти изделия пользуются спросом за рубежом.

Лукашенко показали беспилотники-разведчики, ударные дроны и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, заявив, что аналогов ему нет. Якобы нечто похожее используют США, но американские беспилотные вертолеты гораздо менее эффективны.

Белорусский президент поторопил разработчиков со сроками испытаний и сказал, что намерен наладить торговлю дронами.

"Кто покупает — тому и будем продавать, — сказал Лукашенко. — Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди".

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о возросшей угрозе нового наступления с территории Беларуси. Сейчас там идет активное развертывание российских войск. На этот раз удар может быть нацеленным не на Киев, а на запад белорусско-украинской границы. Таким образом оккупанты могут попробовать перерезать поставки вооружений от западных партнеров Украины.

Напомним, 24 августа Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости, пожелав украинцам мирного неба. В Офисе президента на это ответили, что клоунада белорусского диктатора пропитана кровью.