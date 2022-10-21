Все-таки свої люди: Лукашенко нібито не хоче, щоб білоруські дрони використовували в Україні

Білоруський диктатор вимагає від керівництва військово-промислового комплексу якнайшвидше налагодити випуск безпілотників, які він має намір продавати всім охочим.

Related video

21 жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон у Брестській області, де йому показали безпілотники вітчизняного виробництва, повідомляє державне агентство БелТА.

"Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок? Будь-який зразок зараз на фронт — і він воює?" — спитав Лукашенко в голови Держкомвійськпрому Дмитра Пантуса.

Його запевнили, що деякі дрони вже стоять на озброєнні білоруської армії, частина зразків зараз проходить випробування, зокрема за допомогою військових. Диктатору розповіли, що програмне забезпечення та системи управління у безпілотників вітчизняного виробництва та похвалилися тим, що ці вироби мають попит за кордоном.

Лукашенку показали безпілотники-розвідники, ударні дрони та розвідувально-ударний безпілотний вертоліт, заявивши, що аналогів йому немає. Нібито щось схоже використовують США, але американські безпілотні гелікоптери набагато менш ефективні.

Білоруський президент поквапив розробників із термінами випробувань і сказав, що має намір налагодити торгівлю дронами.

"Хто купує — тому й продаватимемо, — сказав Лукашенко. — Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди".

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про зростання загрози нового наступу з території Білорусі. Зараз там триває активне розгортання російських військ. Цього разу удар може бути націлений не на Київ, а на захід білорусько-українського кордону. Так, окупанти можуть спробувати перерізати постачання озброєнь від західних партнерів України.

Нагадаємо, 24 серпня Олександр Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності, побажавши українцям мирного неба. В Офісі президента на це відповіли, що клоунада білоруського диктатора просякнута кров'ю.