"Іскандери" вже в дефіциті: у Росії закінчуються балістичні ракети, — спікер ВПС (відео)

За словами Юрія Ігната, в ЗС РФ все ще зберігається запас ракет Х-22, але оцінити їх стан складно. Достатньо ракет для комплексів С-300, їх дальність кустарним способом розширили до 150 км. Звідси часті жертви серед мирних громадян.

Related video

Удари російськими ракетами радянського зразка наносяться лише по об'єктах критичної інфраструктури, при цьому за допомогою у постачанні балістичних ракет ЗС РФ доводиться звертатися до Ірану та Північної Кореї. Про це заявив речник ВПС України Юрій Ігнат на нещодавньому брифінгу.

Представник українських ВПС вважає, що ракетний арсенал противника скорочується, тому їм доводиться змінювати тактику щодо обстрілів українських міст.

"Вони просять їх в Ірану. Ще є Північна Корея, їхній союзник, — пояснив Ігнат. — Ракети "Іскандер" уже в дефіциті, недоторканний запас вичерпано. Тому балістичні ракети вони намагаються отримати від Ірану".

Ракети іншого типу теж закінчуються: ними завдаються удари по об'єктах критичної інфраструктури, але не по військових.

"Розслаблятися не можна, але статистика показує, що ворог б'є по енергетиці", — зазначив спікер, додавши, що наймасовіший удар протягом місяця стався 10 жовтня, коли окупанти не пошкодували 84 ракети. З них найдорожчих 55 — це Х-101 та Х-555.

Разом із тим зберігається запас ракет Х-22, але оцінити їх стан складно. У ЗС РФ також достатньо ракет для комплексів С-300, якими ведуть обстріл у зоні бойових зіткнень. Їх дальність була збільшена кустарним способом — до 150 км. Звідси й часті жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, що в Білорусі вигадали спосіб "обдурити" Javelin. Прикріплену трубу назвали покращенням з урахуванням російського досвіду в "спецоперації". Відкритий вогонь повинен "перехоплювати" ракети, що наводяться по тепловій сигнатурі.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи вдасться Заходу зупинити постачання іранських озброєнь у Росії. Прозвані "мопедами" через характерний шум дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва восени 2022 року стали зброєю російського терору проти України.